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«Они стражи Европы и бьются за нас»

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  • 23.05.2025, 22:58
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«Они стражи Европы и бьются за нас»

Как украинских военных готовят на секретном полигоне в Британии.

Более 54 000 украинцев прошли обучение в Великобритании в рамках операции «Интерфлекс», которая началась почти три года назад. За пять недель украинские военные учатся тому, на что британская армия обычно тратит шесть месяцев.

Британская газета Times (перевод — nv.ua) 23 мая опубликовала репортаж с «секретной британской базы, где украинцев готовят к шоку и кровавости войны».

Издание напоминает, что каждые шесть месяцев в Британию прибывают и улетают около 130 рейсов с украинскими военными, которые участвуют в таких учениях и возвращаются в Украину воевать против России.

Существуют различные программы курсов: от базовой подготовки, которая превращает обычных гражданских в солдат, до командирских курсов для опытных воинов.

«То, чему они обучаются за пять недель, — это то, на что британская армия обычно тратит шесть месяцев. Для них скорость является критически важной», — пишет Times.

Издание рассказывает, что британские военные инструкторы пытаются подготовить украинских побратимов «к ужасам, с которыми они могут столкнуться на поле боя [в войне] против России». Поэтому учения проводят максимально натуралистично, говорится в репортаже издания: используют внутренние органы животных, для «роли» раненых задействуют людей с ампутациями, над полигоном звучат звуки выстрелов, а в небе кружат дроны.

Подполковник Бен Ирвин-Кларк — командир, ответственный за эти специальные учения — говорит, что такой натурализм является неотъемлемой частью подготовки к реальным боевым действиям.

«Мы не проводим эти сухие и пустые учения. Мы стараемся сделать так, чтобы они выглядели, звучали и, возможно, даже имели такой же запах, как и поле боя», — пояснил Ирвин-Кларк. Сам он перед командировкой в Ирак и Афганистан когда-то «брал свой взвод наблюдать за вскрытиями в морге», чтобы его сослуживцы могли психологически привыкнуть видеть тела погибших.

Учения проводят на военной базе в Восточной Англии, однако ее локацию не разглашают, как и имена украинских военных — чтобы защитить их и их семьи от возможных преследований со стороны России.

Издание рассказывает, что среди украинских военных, которые проходят курс обучения в Британии, есть не только новички, но и те, кто уже имеет опыт участия в войне и надеется, что дополнительные навыки увеличат их шансы на выживание.

Среди них — опытный украинский солдат с позывным Рокки, участник курсов командиров и отец 13-летнего сына. Он рассказывает, что решил принять участие в этих учениях после того, как оценил его результаты по опыту других своих побратимов. Хотя Рокки воюет с самого начала полномасштабной войны, то есть с февраля 2022-го, он считает, что ему еще есть чему научиться. Среди таких навыков — лучшая медицинская подготовка и новые способы проведения штурмов, которым его уже научили британские военные инструкторы.

Другой украинский военный, 26-летний солдат с позывным «Верба», рассказал журналистам Times, что уже на следующей неделе вернется воевать на Донбасс.

А военный Сил обороны Украины с позывным Лис, который получил такое «имя» из-за своих умений пробраться куда угодно, рассказал о войне с Россией: «Я видел все. Есть вещи, о которых я не могу говорить. Как мы всегда говорим, война — это самое страшное».

Он говорит, что на учениях в Британии, подальше от звуков сирен и боевых действий, может спокойно сосредоточиться на изучении новых навыков.

На курсах командиров журналист Times встретил также супружескую пару — мужа и жену, которые защищают Украину в Силах обороны.

«Я думаю, что подготовка, которую они получат здесь, безусловно повысит их возможности выжить», — говорит Бен Ирвин-Кларк обо всех украинцах, которых обучают в Британии.

Кроме навыков выживания, украинских военных также учат, как победить врага с меньшими человеческими ресурсами и оборудованием, и настройке на «наступательный» боевой дух, пишет Times.

Издание рассказывает, что чувства британских инструкторов, которые в безопасности обучают украинских военных, а затем возвращают их на войну, близки к «вине выживших».

Поэтому когда украинцы отъезжают автобусами в обратный путь, британские солдаты и другие иностранные инструкторы из союзных стран выстраиваются вдоль их маршрута, отдавая честь украинцам.

«Это своего рода наш способ сказать: „Удачи, мы дали вам лучшую подготовку, которую только могли, и мы вас поддерживаем“. Некоторые наши солдаты чувствуют, что они хотели бы быть в том автобусе, поехать с ними [украинцами] и присоединиться к ним», — отметил полковник Энди Бордман, командир операции Интерфлекс.

Бен Ирвин-Кларк добавил, что британские военные осознают: именно благодаря тому, что украинцы ведут эту войну, ее не приходится вести Британии.

«Я не сомневаюсь в том, что они являются хранителями ключей от Европы, они являются стражами у этих ворот, — сказал он. — Это одна из основных причин, почему мы все очень мотивированы в том, что делаем. В немалой степени я чувствую, что они сражаются за нас».

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