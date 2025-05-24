«Захарыч» и «Васильич» 24.05.2025, 2:20

Зачем патриарха Кирилла скрыли в базе российской налоговой службы?

В пятницу пресса выдала новость о том, что патриарх Кирилл скрывается в базе российской Федеральной налоговой службы под именем «Ивана Захаровича Прохорова», пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Получается, что и в своей стране, где, якобы, «все за», и она «хорошо защищена», нет верхушке покоя, нет у неё уверенности.

Что скрываться-то, если всё отлично? От кого прячутся? Для чего?

От санкций, согласно Путину, РФ «только крепчает» (потому стоило бы награждать орденами России западных политиков, которые эти санкции вводят, но нет ни одного награждения). Все зарубежные наветы отлетают от руководителей страны, как капли дождя от резиновой поверхности. И так далее.

Но вот же, несмотря на такие успехи, похоже родился вместо всем известного Патриарха для налоговых целей чудной «Захарыч». Создался клон, который при желании сможет поговорить с «Васильичем». На высшем уровне.

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