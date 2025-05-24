Украина готовит свое видение перемирия и ожидает предложений от РФ 24.05.2025, 4:30

Об этом заявил глава МИД Украины.

Украина уже занимается оформлением собственного видения условий перемирия и готовится принять предложения со стороны России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает «Суспільне».

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что сейчас Украина ожидает от России конкретных предложений по параметрам безусловного перемирия и готовит свой ответ.

Он также добавил, что стратегия России может заключаться в том, чтобы «выбить» США из переговорного процесса, но Украина выступает за их участие и настаивает, что за столом переговоров обязательно должна присутствовать Европа.

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