«Хочу посмотреть на сына»
- 24.05.2025, 6:00
Освобожденный из плена РФ украинский защитник никогда не видел своего 3-летнего ребенка.
Освобожденный из плена РФ украинский военнослужащий Андрей Алмазов рассказал NV о том, что сильнее всего хочет дома увидеть своего сына, который родился три года назад.
35-летний Алмазов пробыл в плену у российских оккупантов три года и два месяца, и в кремлевские застенки родственники смогли передать ему только отпечатки крошечных рук малыша.
«Жена была беременна. 23 числа в июле 2022 года родился сын. А я попал в плен 22 апреля. Я хочу сейчас получить телефон и посмотреть на сына», — рассказал мужчина.
Напомним, что 23 мая домой из российского плена вернулось 390 украинцев — 270 военных и 120 гражданских.
Обмен происходит по формуле «1000 на 1000» и продлится в ближайшие дни.