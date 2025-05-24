«Хочу посмотреть на сына» 24.05.2025, 6:00

Освобожденный из плена РФ украинский защитник никогда не видел своего 3-летнего ребенка.

Освобожденный из плена РФ украинский военнослужащий Андрей Алмазов рассказал NV о том, что сильнее всего хочет дома увидеть своего сына, который родился три года назад.

35-летний Алмазов пробыл в плену у российских оккупантов три года и два месяца, и в кремлевские застенки родственники смогли передать ему только отпечатки крошечных рук малыша.

«Жена была беременна. 23 числа в июле 2022 года родился сын. А я попал в плен 22 апреля. Я хочу сейчас получить телефон и посмотреть на сына», — рассказал мужчина.

Напомним, что 23 мая домой из российского плена вернулось 390 украинцев — 270 военных и 120 гражданских.

Обмен происходит по формуле «1000 на 1000» и продлится в ближайшие дни.

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