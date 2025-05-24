Трамп заблокировал обучение в Гарварде будущей королеве Бельгии 24.05.2025, 8:12

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Елизавета изучает государственную политику по двухлетней магистерской программе.

Американское правительство забрало у престижного Гарвардского университета право принимать на обучение студентов-иностранцев. Среди тех, кто пострадал от этого решения - 23-летняя принцесса Елизавета, будущая королева Бельгии, пишет The Guardian.

«Принцесса Елизавета только что завершила свой первый год в должности. Влияние решения [администрации Трампа] станет понятнее только в ближайшие дни/недели. Сейчас мы расследуем ситуацию», - сказала пресс-секретарь бельгийского королевского дворца Лоре Вандорн.

Известно, что Елизавета изучает в Гарварде государственную политику по двухлетней магистерской программе, которая, согласно вебсайту университета, расширяет кругозор студентов и совершенствует их навыки для «успешной карьеры на государственной службе».

Принцесса является старшей из четырех детей короля Филиппа и королевы Матильды, поэтому по бельгийским законам именно она является первой в очереди на бельгийский престол. До поступления в Гарвард она получила степень по истории и политологии в Оксфордском университете.

Впрочем далеко не факт, что принцессе Бельгии и другим иностранцам придется забыть о престижном дипломе Гарварда.

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