Украина в рамках обмена пленными передала России гражданина Беларуси 24.05.2025, 8:24

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До войны он жил в Новополоцке.

Гражданина Беларуси Алексея Владимировича Чернышева передали российской стороне в рамках обмена пленными 23 мая. Об этом «Радыё Свабода» сообщили в украинском проекте «Хочу жить».

Чернышева захватили в плен недавно. До войны он жил в Новополоцке. Согласно информации украинской стороны, его жена Елена живет или зарегистрирована в Витебске.

Имя Чернышева было в ранее опубликованных украинским проектом списках граждан Беларуси, которые воюют на стороне России. Известно, что он родился 19 февраля 1969 года, но отсутствуют сведения о том, когда и с какой воинской частью Вооруженных сил России Алексей Чернышев подписал контракт и где попал в плен.

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