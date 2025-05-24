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В Польше прошли дебаты между двумя финалистами президентской гонки

  • 24.05.2025, 8:52
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В Польше прошли дебаты между двумя финалистами президентской гонки
Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий

Среди главных тем — Украина и граница с Беларусью.

В пятницу, 23 мая 2025 года, в Польше состоялись президентские дебаты между двумя кандидатами: Рафалом Тшасковским от «Гражданской коалиции» и Каролем Навроцким от «Права и справедливости» (PiS). Дебаты длились два часа и сосредоточились на ключевых вопросах внутренней и внешней политики, особенно касающихся Украины и отношений с Европейским союзом и миграции.

Уникальность дебатов состояла в том, что кандидаты сами задавали друг другу вопросы в шести блоках, посвященных здравоохранению, международной политике, экономике, социальной политике, вопросам безопасности и мировоззрения, сообщает tvp.info.

Основные моменты дебатов

Поддержка Украины и безопасность: Оба кандидата выразили поддержку Украине в её войне с Россией. Однако их подходы различались. Тшасковский подчеркнул важность продолжения военной помощи Украине и упрекал Навроцкого за его критику планов ЕС по усилению обороны, назвав его позицию «языком, благоприятствующим Путину».

Навроцкий говорил о том, что Польша в своей безопасности должна сделать ставку на США, так как в стране находятся 10 тысяч американских военных. Он похвалил правительство «Право и справедливости», которое оказывало военную помощь Украине после начала войны.

Будущее Украины в НАТО: Навроцкий заявил, что как президент Польши не подпишет документ о принятии Украины в Альянс. Кандидат от «Права и справедливости» подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня, так как Киев должен провести реформы.

Экономические вопросы: Оба кандидата выразили обеспокоенность по поводу импорта дешевых сельскохозяйственных товаров из Украины, так как они могут нанести удар по польским фермерам.

Тшасковский спросил кандидата от «Права и справедливости», как он относится к тарифам, которые Трамп хочет ввести против ЕС. Навроцкий заверил, что ему удалось наладить личные взаимоотношения с президентом США во время визита в Вашингтон, а после его поездки Белый дом снял ограничения для Польши по микрочипам. Тшасковский уверяет, что решение было принято до поездки кандидата от «ПиС» в США.

Навроцкий упрекал кандидата от «Гражданской коалиции» за приверженность «зеленой политике», которая привела к подорожанию электроэнергии в стране.

Миграционная политика стала важной темой обсуждения, особенно в контексте атак на польскую границу с Беларусью. Навроцкий упрекнул Тшасковского в том, что пока «Право и справедливость» строило забор на границе с Беларусью во время атак нелегалов, которые начались в 2021 году, некоторые политики «Гражданской коалиции» критиковали правящую партию за «жестокость на границе». Тшасковский заявил, что «забор на границе был дырявым», а именно нынешнее правительство сделало границы Польши безопасными.

Тшасковский заявил, что Польша должна оставаться открытой для беженцев, в частности для украинцев, которые бегут от войны. Он отметил, что Польша имеет долг перед Украиной и ее народом, и должна продолжать предоставлять убежище тем, кто нуждается в защите. Однако кандидат от «Гражданской коалиции» также подчеркнул, что миграционная политика должна быть сбалансированной и учитывать интересы страны.

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше прошел 18 мая. В первом туре с минимальным перевесом победил кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский — 31,36%, вторым стал кандидат от «Права и справедливости» Кароль Навроцкий, набравший 29,54%. Второй тур состоится 1 июня. Новоизбранный президент должен принять присягу до 6 августа 2025 года.

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