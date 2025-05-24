Белорусы проигнорировали призыв Лукашенко 3 24.05.2025, 8:58

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Почему демография Беларуси хуже чем у соседей.

Белстат после многолетнего перерыва опубликовал данные о рождаемости и смертности в Беларуси. Согласно этим официальным данным в прошлом году у нас в стране родилось около 60 тысяч детей. В полтора раза меньше по сравнению с 2019-м годом.

О том, почему демография Беларуси хуже чем у всех наших соседей - в новом выпуске программы Алексея Мазартова «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Можно, конечно, говорить, что рождаемость падает везде. Что все страны, все наши соседи переживают серьезные демографические проблемы. Действительно, падает, и действительно переживают.

Но есть такой показатель как количество новорожденных на тысячу жителей. И вот в Беларуси в прошлом году он составил 6,5 детей на 1000 человек. В Евросоюзе в прошлом году только в Италии уровень рождаемости был таким же низким, как в Беларуси. Во всех остальных европейских странах он был выше. Включая наших ближайших соседей, про бедственное положение которых так любят рассказывать белорусские государственные медиа.

Но если соседние страны и вымирают, то не так быстро, как Беларусь. Потому что в Литве показатель рождаемости в прошлом году составил 7,7. В Польше – 6,7.

Еще хуже, если сравнить нас с партнерами по Евразийскому союзу. В Казахстане уровень рождаемости в прошлом году был 18 детей на 1000 человек. В Армении – 11. И даже в России, которая жалуется на катастрофическую демографическую ситуацию, в прошлом году на 1000 человек родилось больше восьми детей.

Из всех белорусских соседей в пользу Беларуси сравнение получается только с Украиной. Там в прошлом году на 1000 человек родилось меньше шести детей. С одной стороны, воюющая уже три года Украина, а с другой – мирная, процветающая Беларусь. И показательно, что показатели рождаемости при этом в общем-то сопоставимы.

У властей, конечно, есть очень простое объяснение и очень простой рецепт. Белорусские власти любят простые объяснения и простые рецепты. С точки зрения властей во всех демографических проблема белорусов виноваты белорусы. С точки зрения властей белорусы вообще во всем всегда виноваты.

«Есть путь, выход из этого положения. Надо рожать. Трое, четверо, а лучше пятеро. Мы что не делаем для таких людей ничего? Делаем. Не дорабатываем один к трем, рожать не хотим и работаем с прохладцей», - говорил Лукашенко, когда объяснял свой план завезти в страну 150 тысяч пакистанцев.

Но я хочу обратить внимание на одно любопытное совпадение. Особенно резкое снижение уровня рождаемости в Беларуси началось с 2020-го года. То есть ровно тогда, когда началась массовая эмиграция белорусов. Напомню, что по состоянию на начало этого года из Беларуси уехали как минимум 600 тысяч человек.

При всех демографических проблемах, которые тогда уже были, уровень рождаемости в 2019 году в Беларуси составлял 9,3 на 1000 человек. С началом массовой эмиграции из Беларуси он упал в полтора раза. Потому что эмигрируют-то в основном люди фертильного возраста. Которые теперь помогают решать демографические проблемы уже не Беларуси, а соседних странам.

И вот вместо пустых призывов о том, что нужно больше рожать, лучше бы белорусские власти позаботились о том, чтобы создать такие условия, при которых, во-первых, люди из страны не уезжали бы, а во-вторых, чтобы те кто уехал, захотели бы вернуться. Но для этого белорусским властям надо изменить отношения к белорусам. А вот как раз этого они сделать не могу. Да и не очень хотят.

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