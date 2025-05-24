Двое белорусов отсудили у предприятия свыше 180 тысяч рублей 1 24.05.2025, 9:18

Они работали на вредных для здоровья участках.

Два работника неназванного белорусского промышленного предприятия получили свыше 180 тысяч рублей компенсации в связи с профзаболеванием — об истории рассказывает госагентство «Минск-Новости».

Сообщается, что в течение долгого времени сотрудники работали на разных участках предприятия, в том числе вредных и опасных для здоровья. Из-за этого они стали чувствовать себя хуже, у них появились «определенные заболевания».

То, что проблемы со здоровьем были вызваны работой на предприятии, подтвердила медицинская комиссия. В одном случае работник утратил 20% своей трудоспособности, в другом — 30%. Несмотря на это, наниматель отказался выплатить им единовременную материальную помощь в связи с профзаболеванием, которая полагается в таких случаях. Решить трудовой спор успешно удалось в суде, где интересы работников представил профсоюзный юрист.

В первом случае судебные разбирательства длились порядка полугода. Как итог — суд обязал нанимателя выплатить работнику более 62 тысяч рублей единовременной материальной помощи и 10 тысяч компенсации морального вреда.

Во втором случае дело разрешилось за четыре месяца. Так как потеря трудоспособности у работника больше, соответственно, и выплаты выше — суд вынес решение о взыскании с предприятия в пользу человека единовременной матпомощи в размере свыше 104 тысяч рублей и сумму морального вреда в размере 10 тысяч.

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