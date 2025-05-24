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Politico: Европа должна ослаблять Россию, а не сдерживать

  • 24.05.2025, 9:23
Politico: Европа должна ослаблять Россию, а не сдерживать

Брюссель должен действовать решительно.

Европейский союз обладает всем необходимым, чтобы ослабить влияние Кремля, но использует свои возможности не в полной мере. К такому выводу приходит автор доклада «Ослабление России: как ЕС может противостоять Кремлю» («Unpowering Russia: How the EU can counter the Kremlin») директор Института безопасности ЕС Стивен Эвертс. Он предлагает стратегию не просто сдерживания, а «ослабления» России — постепенного уменьшения ее возможностей наносить ущерб интересам Европы, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Россия по-прежнему представляет глобальную угрозу, но теряет позиции в экономике, демографии и дипломатии. Партнерство с Китаем становится односторонним, а страны глобального юга все чаще отказываются быть фигурами в геополитических играх Москвы. Россия остается опасной благодаря своей гибкости — от вмешательства в выборы до дестабилизации Африки и Ближнего Востока.

ЕС должен действовать решительно. Одной из приоритетных задач называют борьбу с «теневым флотом» — российскими танкерами, которые обходят санкции, перевозя нефть через европейские воды. Союз может и должен арестовывать такие суда, если они нарушают экологические нормы или работают без страховки. Это законные действия, которые помогут нанести экономический удар по военной машине Путина.

В военной сфере ЕС необходимо перестать бояться ядерного шантажа и наращивать помощь Украине — особенно в поставках вооружений и беспилотников, без преждевременных публичных заявлений, которые дают Кремлю время на ответ.

Что касается Китая, ЕС следует активнее использовать экономические рычаги: ужесточать контроль инвестиций, ограничивать экспорт технологий двойного назначения, а также подчеркивать противоречие между словами Пекина о суверенитете Украины и его поддержкой российской агрессии.

Особое внимание — информационной войне. Россия успешно распространяет пропаганду, подрывая доверие к демократическим институтам. Ответ Европы должен быть системным: усиление стратегических коммуникаций, поддержка независимых медиа, работа в уязвимых регионах и на местных языках.

Наконец, ЕС должен глубже включаться в региональные процессы: поддерживать реформаторов на Балканах, укреплять партнерства в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе, выходя за рамки контактов только с правительствами и бизнесом — строя связи с гражданским обществом и молодыми лидерами.

Это не вопрос заявлений, а конкретных действий. Кремль уже играет в эту игру — теперь Европа должна играть лучше.

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