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Журналисты нашли дочь Фредди Меркьюри

  • 24.05.2025, 9:32
  • 3,466
Журналисты нашли дочь Фредди Меркьюри

Ранее считалось, что у культового музыканта не было детей.

У вокалиста Queen Фредди Меркьюри была внебрачная дочь, пишет газета Daily Mail со ссылкой на автора новой биографии музыканта «С любовью, Фредди» Лесли-Энн Джонс.

По информации Лесли, сейчас ей 48 лет, она работает медицинским работником в Европе. Как отмечается в материале, женщина воспитывалась «в любящей семье», но знала, кто её настоящий отец.

У Меркьюри был роман с женой своего друга в конце 1970-х годов. Рождение дочери музыкант скрывал, об этом знали только самые близкие.

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