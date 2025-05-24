Журналисты нашли дочь Фредди Меркьюри
- 24.05.2025, 9:32
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Ранее считалось, что у культового музыканта не было детей.
У вокалиста Queen Фредди Меркьюри была внебрачная дочь, пишет газета Daily Mail со ссылкой на автора новой биографии музыканта «С любовью, Фредди» Лесли-Энн Джонс.
По информации Лесли, сейчас ей 48 лет, она работает медицинским работником в Европе. Как отмечается в материале, женщина воспитывалась «в любящей семье», но знала, кто её настоящий отец.
У Меркьюри был роман с женой своего друга в конце 1970-х годов. Рождение дочери музыкант скрывал, об этом знали только самые близкие.