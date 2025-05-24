Лавров выдал настоящие планы России12
- 24.05.2025, 9:35
- 5,684
Глава МИД РФ заявил, что Кремль стремится полностью захватить Украину.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может допустить, чтобы на территории Украины «ущемляли права русскоязычных граждан», в том числе после возможного прекращения боевых действий.
Об этом он сказал во время выступления на конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов» 23 мая, его цитируют росСМИ.
«На территории Украины, которая за пределами конституционных границ РФ, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. И оставить их под руководством хунты, которая запретила даже разговаривать на русском языке (только думать еще не запретили), - это будет очень большим преступлением», - утверждает он.
По словам российского министра, «если они (власти Украины - ред.) рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, - это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае».
«Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится», - говорит Лавров.
Он заверил, что Россия якобы «точно этого не допустит» и «защитит русскоязычных граждан».