Лавров выдал настоящие планы России 12 24.05.2025, 9:35

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Сергей Лавров

Глава МИД РФ заявил, что Кремль стремится полностью захватить Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может допустить, чтобы на территории Украины «ущемляли права русскоязычных граждан», в том числе после возможного прекращения боевых действий.

Об этом он сказал во время выступления на конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов» 23 мая, его цитируют росСМИ.

«На территории Украины, которая за пределами конституционных границ РФ, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. И оставить их под руководством хунты, которая запретила даже разговаривать на русском языке (только думать еще не запретили), - это будет очень большим преступлением», - утверждает он.

По словам российского министра, «если они (власти Украины - ред.) рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, - это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае».

«Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится», - говорит Лавров.

Он заверил, что Россия якобы «точно этого не допустит» и «защитит русскоязычных граждан».

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