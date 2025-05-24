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Новый украинский ударный дрон приняли на вооружение ВСУ

  • 24.05.2025, 9:55
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Новый украинский ударный дрон приняли на вооружение ВСУ

Комплекс «Белый волк» разворачивается за считанные минуты

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах новый ударный беспилотный авиационный комплекс отечественного производства под названием «Белый волк».

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Хотя технические характеристики комплекса остаются засекреченными, отмечается, что дрон способен доставлять к цели боевой заряд «немалого веса». По словам представителей ведомства, его ударная мощность позволяет поражать тяжелую бронетехнику противника, инженерно укрепленные объекты, а также другие защищенные цели.

Комплекс «Белый волк» разворачивается за считанные минуты, что позволяет оперативно применять его в зоне боевых действий. В его состав входят сам беспилотник, оснащенный цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля, комплект аккумуляторных батарей и вспомогательное оборудование.

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