Новый украинский ударный дрон приняли на вооружение ВСУ 24.05.2025, 9:55

1,556

Комплекс «Белый волк» разворачивается за считанные минуты

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах новый ударный беспилотный авиационный комплекс отечественного производства под названием «Белый волк».

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Хотя технические характеристики комплекса остаются засекреченными, отмечается, что дрон способен доставлять к цели боевой заряд «немалого веса». По словам представителей ведомства, его ударная мощность позволяет поражать тяжелую бронетехнику противника, инженерно укрепленные объекты, а также другие защищенные цели.

Комплекс «Белый волк» разворачивается за считанные минуты, что позволяет оперативно применять его в зоне боевых действий. В его состав входят сам беспилотник, оснащенный цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля, комплект аккумуляторных батарей и вспомогательное оборудование.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com