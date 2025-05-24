«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу

«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу1
- 24.05.2025, 10:04
В Неаполе начался нескончаемый праздник.
Неаполь охватила буря эмоций. Футбольный клуб «Наполи» стал чемпионом Италии сезона 2024/2025.
Победа над «Кальяри» (2:0) в заключительном туре Серии А превратила город в эпицентр нескончаемого праздника.
Сразу после финального свистка десятки тысяч фанатов вышли на улицы. Пьяцца-дель-Плебишито, центр, набережные — все было залито сине-белым светом фаеров и живой музыки.
Отметим, Антонио Конте, тренер неаполитанцев, стал первым тренером, которому удалось выиграть чемпионат Италии с тремя разными командами.