закрыть
24 мая 2025, суббота, 10:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу

1
  • 24.05.2025, 10:04
«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу

В Неаполе начался нескончаемый праздник.

Неаполь охватила буря эмоций. Футбольный клуб «Наполи» стал чемпионом Италии сезона 2024/2025.

Победа над «Кальяри» (2:0) в заключительном туре Серии А превратила город в эпицентр нескончаемого праздника.

Сразу после финального свистка десятки тысяч фанатов вышли на улицы. Пьяцца-дель-Плебишито, центр, набережные — все было залито сине-белым светом фаеров и живой музыки.

Отметим, Антонио Конте, тренер неаполитанцев, стал первым тренером, которому удалось выиграть чемпионат Италии с тремя разными командами.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев