Трамп уволил часть сотрудников совета по нацбезопасности Белого дома 2 24.05.2025, 10:15

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Сфера деятельности некогда могущественного органа также претерпит значительные изменения.

Десятки сотрудников были уволены из совета нацбезопасности Белого дома, поскольку президент Дональд Трамп решил сократить штат и сферу деятельности некогда могущественного органа.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ряд обознанных источников. «Сотрудники, занимающиеся большинством основных геополитических вопросов, от Украины до Кашмира, были уволены в пятницу вечером», - сообщили источники и добавили, что многие уходили со слезами.

Издание обратило внимание, что увольнения последовали всего через несколько недель после того, как госсекретарь Марко Рубио сменил Майка Вальца на посту советника по нацбезопасности.

Издание отметило, что реструктуризация совета нацбезопасности, которую задумал Трамп, еще еще больше снизит влияние совета, превратив его из мощного органа по разработке политики в небольшую организацию, сосредоточенную больше на реализации повестки дня президента, чем на ее формировании, сообщили источники.

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