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В Беларуси сегодня пройдут последние звонки

  • 24.05.2025, 10:22
В Беларуси сегодня пройдут последние звонки
иллюстративное фото

В этом году выпускниками 11-х классов станут более 56 тысяч молодых людей.

Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов учреждений общего среднего образования Беларуси прозвенит сегодня, сообщает БелТА.

В этом году выпускниками 11-х классов станут более 56 тыс. молодых людей, 9-е классы заканчивают более 102 тыс. Торжественные мероприятия «Последний звонок» для них проходят 24 мая, а выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании, в том числе особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, состоятся 13 июня.

Учебные занятия у большинства школьников завершатся 31 мая, у учащихся 9-х (10-х классов, в которых обучались учащиеся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) и 11-х (12-х) классов уроки уже завершились.

Следующий этап для выпускников 11-х классов — централизованный экзамен и централизованное тестирование, сдавать которые зарегистрированные участники будут в единые сроки. Централизованные экзамены пройдут 26 мая (по предмету на выбор) и 29 мая (по русскому и белорусскому языку), а централизованное тестирование по предметам для всех абитуриентов — 2 и 5 июня. Также 26 мая будет проводится ЦТ для выпускников прошлых лет и студентов колледжей по предметам на выбор, а 29 мая — по русскому и белорусскому языкам.

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