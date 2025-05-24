закрыть
24 мая 2025, суббота, 10:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько стоит белорусская клубника на минских рынках

  • 24.05.2025, 10:37
Сколько стоит белорусская клубника на минских рынках

Цифры впечатляют.

«Салiдарнасць» делится свежими ценниками, чтобы понимать динамику цен на тот или иной товар. Еще недавно клубнику в магазинах продавали по цене от 22 рублей. Теперь, правда, на рынках в Минске, ягоду можно купить по 15 руб. за кило.

Вот такая клубника из Брестской области продается на рынке «Заходні».

Голубика из Испании – 95 рублей за кг.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев