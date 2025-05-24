Сколько стоит белорусская клубника на минских рынках
24.05.2025, 10:37
Цифры впечатляют.
«Салiдарнасць» делится свежими ценниками, чтобы понимать динамику цен на тот или иной товар. Еще недавно клубнику в магазинах продавали по цене от 22 рублей. Теперь, правда, на рынках в Минске, ягоду можно купить по 15 руб. за кило.
Вот такая клубника из Брестской области продается на рынке «Заходні».
Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL97116022020000000216711123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com
Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях