Сколько стоит белорусская клубника на минских рынках 24.05.2025, 10:37

Цифры впечатляют.

«Салiдарнасць» делится свежими ценниками, чтобы понимать динамику цен на тот или иной товар. Еще недавно клубнику в магазинах продавали по цене от 22 рублей. Теперь, правда, на рынках в Минске, ягоду можно купить по 15 руб. за кило.

Вот такая клубника из Брестской области продается на рынке «Заходні».

Голубика из Испании – 95 рублей за кг.

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