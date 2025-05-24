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Ученые: Строгие матери помогают детям преуспеть в учебе

  • 24.05.2025, 10:54
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Ученые: Строгие матери помогают детям преуспеть в учебе
иллюстративное фото

Но замедляют развитие их эмоционального интеллекта.

Команда ученых из Китая изучила то, как стиль воспитания так называемых«мам-тигриц» влияет на развитие когнитивных способностей их детей. Исследователи предположили, что требовательные матери воспитывают подростков с высокими академическими достижениями, но с более низким развитием «мягких навыков», пишет «Нож».

«Мама-тигрица» — это женщина, которая придерживается строгих методов воспитания и требует от дочери или сына стабильных успехов в учебе. Подобный подход особенно распространен в Восточной Азии, особенно в китайских семьях.

Ученые проанализировали данные, полученные в 2014 году в ходе лонгитюдного исследования China Family Panel Studies. Оно охватило 25 провинций и автономных районов Китая, в нем много подробной информации о принятии решений в конкретных семьях.

Когнитивные способности детей оценивали через тесты на запоминание слов и знание основ математики. Некогнитивные способности — с помощью проверки показателей, связанных с «Большой пятеркой» личностных качеств: добросовестность, доброжелательность, экстраверсия, открытость и эмоциональная стабильность. Властность матерей ученые определяли, опираясь на то, всегда ли она принимала основные решения за ребенка.

Результаты показали, что около 49% китайских матерей соответствовали модели «мамы-тигрицы». Дети таких женщин, как правило, лучше справлялись с когнитивными тестами, но хуже ровесников проявляли себя при проверке личностных черт.

По предположениям исследователей, «тигрята» не преуспевают в некогнитивных тестах из-за отсутствия достаточного времени на досуг.

«Доминирование матерей в принятии решений, связанных с образованием детей, приводит к сокращению времени, проводимого на досуге, без статистически значимого влияния на отзывчивость родителей и их деятельность, связанную с развитием талантов, умственным развитием и укреплением связи между родителями и детьми», — резюмировали авторы.

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