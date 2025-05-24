СМИ узнали, что может войти в 18-й санкционный пакет в отношении России 1 24.05.2025, 11:31

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В «черный список» может попасть ряд российских банков.

Европейский Союз рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижение ценового потолка на российскую нефть и введение запрета на газопроводы «Северный поток» в рамках нового пакета санкций.

Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные собеседники.

Собеседники агентства утверждают, что Европейская комиссия консультируется с государствами-членами ЕС относительно планов отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижения ценового потолка на российскую нефть и введения запрета на газопроводы «Северный поток» в рамках 18-го пакета санкций против России.

ЕС рассматривает дополнительный запрет на финансовые операции для около двух десятков банков и новые торговые ограничения на сумму около 2,5 млрд евро, пытаясь еще больше сократить доходы России и ограничить ее доступ к технологиям, необходимым для производства вооружений.

В рамках обсуждаемого пакета санкций Еврокомиссия также планирует предложить снижение установленного G7 ценового потолка на российскую нефть до около $45.

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