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Банки вводят валютные новшества для белорусов

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  • 24.05.2025, 11:34
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Банки вводят валютные новшества для белорусов

Один из них снизил комиссии за переводы в иностранной валюте.

У некоторых банков появились валютные изменения. К примеру, одно из финучреждений снизило комиссии за переводы в иностранной валюте, пишет «Зеркало».

«БНБ-Банк» с 22 мая снизил комиссии за переводы в иностранной валюте. По некоторым позициям банк удешевит свои услуги в 3 раза.

Так, комиссия за переводы в российских рублях снижена до 0,5% от суммы и составит минимум 20 долларов. Для сравнения: ранее ставка была — 0,7% от суммы, минимум 50 долларов, максимум — 350 долларов.

В Грузию перевод в долларах обойдется в 50 долларов для сумм до 3 тыс. долларов. При превышении этого порога стоимость составит 1,49% от суммы, минимум 100 долларов. Ранее все долларовое переводы в Грузию стоили 1,5%, минимум 100 долларов.

«БНБ-Банк» также решил снизить процентные ставки по некоторым депозитам в долларах. Так, по «Безотзывный вклад в USD» со сроком размещения 13 месяцев они теперь составляют 0,5% годовых (это на 0,5 процентных пунктов меньше, чем было), а на 24 месяца — 0,75% годовых (снижение на 0,25 процентных пункта).

«Белгазпромбанк» сообщил, что теперь с карточки этого банка можно снять 20 000 долларов в сутки или 100 000 долларов в течение месяца (или эквивалент любой другой иностранной валюты) в его кассах и банкоматах. Получить деньги без комиссии можно в банкоматах банков-партнеров. Партнерами «Белгазпромбанка» по снятию наличных с дебетовых карточек Visa и Mastercard сейчас выступают «Белагропромбанк» и «МТБанк». Получить наличные по карточкам «Белгазпромбанка» можно и в отделениях «Белпочты». Но предусмотрена комиссия — 1,5% от суммы.

Также «Белгазпромбанк» намерен снизить с 1 июня комиссию за обмен изношенных и поврежденных банкнот в иностранной валюте. Ранее это финучреждение с 25 апреля этого года пересмотрело перечень признаков повреждений банкнот в иностранной валюте.

Напомним, «Беларусбанк» с 2 июня начнет взимать комиссию за открытие счетов в долларах и евро.

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