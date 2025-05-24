закрыть
24 мая 2025, суббота, 12:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Египет, Турция, ОАЭ: где белорусы могут дешевле отдохнуть в конце мая

  • 24.05.2025, 11:40
Египет, Турция, ОАЭ: где белорусы могут дешевле отдохнуть в конце мая

Горящие туры – отличный способ сэкономить.

Сезон отпусков начинается – белорусы уже пакуют чемоданы на морские курорты. Кто-то забронировал тур заранее, а кто-то в ожидании горящих путевок, ведь так можно прилично сэкономить.

Tochka.by собрала пять направлений, которые наиболее полюбились белорусам, и узнала цены у туристических компаний.

Турция: разнообразие курортов

Турция традиционно занимает одно из лидирующих мест среди популярных направлений для белорусов. Здесь можно найти курорты на любой вкус: от спокойных семейных до активных молодежных.

«Для тех, кто отправляется на отдых с детьми, подойдут такие курорты, как Конаклы, Кириш, Эвренсеки и Бельдиби. Кто хочет сэкономить, можно рассмотреть Махмутлар и Обакой», – рассказывает менеджер туристической компании New East Linе Тамара Савостеева.

Специалист отмечает, что в июле можно улететь на 10 ночей из Минска в Турцию семье из двух взрослых и ребенка за €2254 (Br7664). Сюда входит проживание в отеле категории 3* и типом питания «все включено».

Однако если рассматривать варианты на ближайшие даты, то можно найти туры и дешевле.

Например, туристическая компания Coral Travel в конце мая предлагает горящий тур в Турцию на 10 ночей для семьи из двух взрослых и ребенка из Минска за €2011 (Br6837). Условия – такие же, как и в предыдущем варианте, так что экономия очевидная.

Но стоит помнить, что за последние два года в Турции выросли цены в кафе в несколько раз, поэтому лучше покупать тур с типом питания «все включено».

Египет: солнце и море

Египет остается одним из самых востребованных направлений для белорусов даже летом. Многих палящее солнце не пугает, а, наоборот, подкупает. Кроме того, здесь можно насладиться теплым морем и богатой историей.

«В последнее время, кроме популярных Хургады и Шарм-эш-Шейха, среди белорусских туристов стал востребован отдых и в других городах. Например, Наама Бей, Хадаба и Сафага, ведь туры сюда могут быть дешевле, а отличия в особенностях отдыха заметит не каждый. Зачастую отели и тут располагаются на первой и второй береговой линии, а тип питания, как правило, – «все включено», – отмечает менеджер компании Coral Travel Карина.

Специалист рассказала про цены на горящие туры в Египет. В конце мая семье из двух взрослых и ребенка из Минска на 10 ночей можно улететь за $2592 (Br7800). В эту стоимость включены проживание в отеле категории 3* и трехразовое питание (завтраки, обеды, ужины). Приблизительно такие же цены на туры с проживанием в отелях категории 4*.

Тот, кто любит жаркую погоду, может отправиться в Египет в июле, когда температура воздуха под 40°C, а вода в море как парное молоко.

Пока что туры в этот летний месяц можно приобрести по стандартной цене. New East Linе предлагает, например, путевку в Хургаду 8 июля на 10 ночей с вылетом из Минска для семьи из двух взрослых и ребенка за $2988 (Br8994). Условия: проживание в отеле категории 4* и питание «все включено».

Таиланд: экзотика и пляжи

Таиланд привлекает туристов своими экзотическими пляжами и уникальной культурой.

«Особенно популярны курорты на Пхукете. Карон и Патонг – это места, где можно насладиться как активным отдыхом, так и спокойными днями на пляже», – отмечает Карина.

Горящий тур в Таиланд для семьи из двух взрослых и ребенка от Coral Travel с вылетом из Москвы 31 мая на 9 ночей обойдется в €2441 (Br8300). Условия: проживание в отеле категории 3* и питание – только завтраки.

«Первая туристическая компания» предлагает горящий тур в Таиланд для двоих взрослых с вылетом из Москвы 29 мая на 8 ночей за €2141 (Br7280).

Стоит учесть, что с июня по октябрь в стране дождливый сезон, поэтому, отправляясь туда летом, смело можно класть в чемодан, кроме купальника, еще и зонтик.

ОАЭ: роскошь и комфорт

Объединенные Арабские Эмираты – это идеальное направление для тех, кто ищет роскошь и комфорт. Климат летом здесь приблизительно как и в Египте, но цены в кафе и магазинах в разы выше. Что касается туров, то в последние два года они стали дешевле – почти как слетать в Турцию.

Специалисты отмечают, что Дубай, Дейра и Шарджа предлагают множество отелей с высоким уровнем сервиса. Из ближайшего: от Coral Travel в ОАЭ из Минска семье из двух взрослых и ребенка можно улететь 26 мая на 9 ночей за $1511 (Br4548). В тур входят проживание в отеле категории 5* и завтраки.

New East Linе предлагает отправиться семье из трех человек в ОАЭ из Минска 2 июля на 10 ночей с проживанием в отеле категории 3* и завтраками – за $2341 (Br7046).

Грузия: уют и традиции

Грузия становится все более популярной среди белорусов благодаря своей уникальной культуре и гостеприимству.

Батуми и Кобулети – это курорты, которые предлагают отличные условия для отдыха. Первый больше подойдет для молодежи. А второй – для семейного спокойного отдыха. Кроме того, сюда можно отправиться и на самолете, и на автобусе, и на поезде (не напрямую).

У туристической компании «Вояжтур» можно купить горящий тур в Грузию из Минска 12 июня (Батуми) на 9 ночей. В него входят проживание в отеле категории 3* и завтраки за $810 (Br2438) из расчета на одного.

«Коллекция путешествий» предлагает тур в Грузию на поезде (до Минеральных Вод) на 17 дней. Условия: проживание в Кобулети в отеле в 150 м от моря. Стоимость такого путешествия для одного в июне обойдется в $545 (Br1640)

Подводим итоги

Сравнивая цены на горящие туры, можно выделить несколько тенденций. Самыми дорогими направлениями в этом сезоне стали Египет, Таиланд и Турция. В то время как ОАЭ и Грузия предлагают более доступные варианты.

Несмотря на цены, для семей с детьми в наибольшей степени популярными направлениями остаются Турция и Египет, так как они предлагают широкий выбор отелей с системой «все включено», что позволяет родителям не беспокоиться о питании и развлечениях для детей. Эти страны также славятся своими пляжами с мелким песком и спокойным морем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев