Египет, Турция, ОАЭ: где белорусы могут дешевле отдохнуть в конце мая 24.05.2025, 11:40

Горящие туры – отличный способ сэкономить.

Сезон отпусков начинается – белорусы уже пакуют чемоданы на морские курорты. Кто-то забронировал тур заранее, а кто-то в ожидании горящих путевок, ведь так можно прилично сэкономить.

Tochka.by собрала пять направлений, которые наиболее полюбились белорусам, и узнала цены у туристических компаний.

Турция: разнообразие курортов

Турция традиционно занимает одно из лидирующих мест среди популярных направлений для белорусов. Здесь можно найти курорты на любой вкус: от спокойных семейных до активных молодежных.

«Для тех, кто отправляется на отдых с детьми, подойдут такие курорты, как Конаклы, Кириш, Эвренсеки и Бельдиби. Кто хочет сэкономить, можно рассмотреть Махмутлар и Обакой», – рассказывает менеджер туристической компании New East Linе Тамара Савостеева.

Специалист отмечает, что в июле можно улететь на 10 ночей из Минска в Турцию семье из двух взрослых и ребенка за €2254 (Br7664). Сюда входит проживание в отеле категории 3* и типом питания «все включено».

Однако если рассматривать варианты на ближайшие даты, то можно найти туры и дешевле.

Например, туристическая компания Coral Travel в конце мая предлагает горящий тур в Турцию на 10 ночей для семьи из двух взрослых и ребенка из Минска за €2011 (Br6837). Условия – такие же, как и в предыдущем варианте, так что экономия очевидная.

Но стоит помнить, что за последние два года в Турции выросли цены в кафе в несколько раз, поэтому лучше покупать тур с типом питания «все включено».

Египет: солнце и море

Египет остается одним из самых востребованных направлений для белорусов даже летом. Многих палящее солнце не пугает, а, наоборот, подкупает. Кроме того, здесь можно насладиться теплым морем и богатой историей.

«В последнее время, кроме популярных Хургады и Шарм-эш-Шейха, среди белорусских туристов стал востребован отдых и в других городах. Например, Наама Бей, Хадаба и Сафага, ведь туры сюда могут быть дешевле, а отличия в особенностях отдыха заметит не каждый. Зачастую отели и тут располагаются на первой и второй береговой линии, а тип питания, как правило, – «все включено», – отмечает менеджер компании Coral Travel Карина.

Специалист рассказала про цены на горящие туры в Египет. В конце мая семье из двух взрослых и ребенка из Минска на 10 ночей можно улететь за $2592 (Br7800). В эту стоимость включены проживание в отеле категории 3* и трехразовое питание (завтраки, обеды, ужины). Приблизительно такие же цены на туры с проживанием в отелях категории 4*.

Тот, кто любит жаркую погоду, может отправиться в Египет в июле, когда температура воздуха под 40°C, а вода в море как парное молоко.

Пока что туры в этот летний месяц можно приобрести по стандартной цене. New East Linе предлагает, например, путевку в Хургаду 8 июля на 10 ночей с вылетом из Минска для семьи из двух взрослых и ребенка за $2988 (Br8994). Условия: проживание в отеле категории 4* и питание «все включено».

Таиланд: экзотика и пляжи

Таиланд привлекает туристов своими экзотическими пляжами и уникальной культурой.

«Особенно популярны курорты на Пхукете. Карон и Патонг – это места, где можно насладиться как активным отдыхом, так и спокойными днями на пляже», – отмечает Карина.

Горящий тур в Таиланд для семьи из двух взрослых и ребенка от Coral Travel с вылетом из Москвы 31 мая на 9 ночей обойдется в €2441 (Br8300). Условия: проживание в отеле категории 3* и питание – только завтраки.

«Первая туристическая компания» предлагает горящий тур в Таиланд для двоих взрослых с вылетом из Москвы 29 мая на 8 ночей за €2141 (Br7280).

Стоит учесть, что с июня по октябрь в стране дождливый сезон, поэтому, отправляясь туда летом, смело можно класть в чемодан, кроме купальника, еще и зонтик.

ОАЭ: роскошь и комфорт

Объединенные Арабские Эмираты – это идеальное направление для тех, кто ищет роскошь и комфорт. Климат летом здесь приблизительно как и в Египте, но цены в кафе и магазинах в разы выше. Что касается туров, то в последние два года они стали дешевле – почти как слетать в Турцию.

Специалисты отмечают, что Дубай, Дейра и Шарджа предлагают множество отелей с высоким уровнем сервиса. Из ближайшего: от Coral Travel в ОАЭ из Минска семье из двух взрослых и ребенка можно улететь 26 мая на 9 ночей за $1511 (Br4548). В тур входят проживание в отеле категории 5* и завтраки.

New East Linе предлагает отправиться семье из трех человек в ОАЭ из Минска 2 июля на 10 ночей с проживанием в отеле категории 3* и завтраками – за $2341 (Br7046).

Грузия: уют и традиции

Грузия становится все более популярной среди белорусов благодаря своей уникальной культуре и гостеприимству.

Батуми и Кобулети – это курорты, которые предлагают отличные условия для отдыха. Первый больше подойдет для молодежи. А второй – для семейного спокойного отдыха. Кроме того, сюда можно отправиться и на самолете, и на автобусе, и на поезде (не напрямую).

У туристической компании «Вояжтур» можно купить горящий тур в Грузию из Минска 12 июня (Батуми) на 9 ночей. В него входят проживание в отеле категории 3* и завтраки за $810 (Br2438) из расчета на одного.

«Коллекция путешествий» предлагает тур в Грузию на поезде (до Минеральных Вод) на 17 дней. Условия: проживание в Кобулети в отеле в 150 м от моря. Стоимость такого путешествия для одного в июне обойдется в $545 (Br1640)

Подводим итоги

Сравнивая цены на горящие туры, можно выделить несколько тенденций. Самыми дорогими направлениями в этом сезоне стали Египет, Таиланд и Турция. В то время как ОАЭ и Грузия предлагают более доступные варианты.

Несмотря на цены, для семей с детьми в наибольшей степени популярными направлениями остаются Турция и Египет, так как они предлагают широкий выбор отелей с системой «все включено», что позволяет родителям не беспокоиться о питании и развлечениях для детей. Эти страны также славятся своими пляжами с мелким песком и спокойным морем.

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