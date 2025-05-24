В Беларуси подорожают отечественные лекарства
- 24.05.2025, 11:57
В основном рост цен составит от 4,5% до 4,8%.
Минздрав повысил предельные максимальные отпускные цены на лекарства, производимые белорусскими организациями. Соответствующее постановление № 45 от 15 мая было сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Постановлением Минздрава увеличены цены на натрия гидрокарбонат, морфин, тримеперидин, пилокарпин и фентанил, на отдельные упаковки лоперамида, глюконата кальция, фолиевой кислоты, аминофиллина, лоратадина.
В основном рост цен составит от 4,5% до 4,8%.
Документ вступает в силу после официального опубликования.