«За 30 минут — 30 евро» 24.05.2025, 12:38

иллюстративное фото

Айтишник со стажем 25 лет научился класть плитку, пока ищет работу.

Андрей считает, что рынок сломан. Его историю описывает канал Dzic.

За плечами у Андрея — больше 25 лет опыта в области дизайна, включая визуальный, промышленный и UI/UX. Кроме того, он занимается изготовлением музыкальных инструментов и недавно решил научиться класть плитку в рамках «диверсификации» своих навыков.

Почитайте интервью, чтобы узнать, чем плиточничество лучше IT и почему не стоит работать в компании, где вас собеседует выгоревший менеджер.

Немного о трудовом бэкграунде

— Я Head of Design, а также директор по продукту. Четыре года назад основал своё предприятие и, начиная с 2020-го, работал над запуском более чем 26 своих продуктов различной направленности.

Если говорить не об ИТ, то с 2001 года я делаю музыкальные инструменты, это моё профессиональное хобби. В прошлом году стал народным мастером: ездил в Беларусь поменять паспорт, заодно вступил в Белорусский союз мастеров народного творчества.

Делать музыкальные инструменты — очень узкая ниша. Я изначально занимался кастомом, так как не видел смысла делать то, что можно купить в магазине. Работал над электрогитарами, затем начал заниматься акустическими инструментами и потом — делать народные и исторические инструменты. Не скажу, что это принесло какой-то финансовый успех.

Но я всегда делал то, что мне нравится, и у меня всегда был свой нишевый клиент. Например, один из моих постоянных клиентов — Nine Treasures, которые в прошлом году стали самой популярной метал-группой Китая. За все время я сделал для них две балалайки и два товшура, причём товшур пришлось изготавливать, даже ни разу не видя этот инструмент вживую, только по фото с размерами.

Позже фронтмен сказал: «Знаешь, ты единственный человек в мире, который сделал нам то, что мы хотим». Это было очень приятно. Но опять же, это такая узкая ниша, и она вообще не про деньги.

Как перестал работать по найму и почему потом решил туда вернуться

Я переехал в Польшу весной 2021-го, но начал делать свои проекты еще раньше, в 2020-м, параллельно с работой по найму. Я много менторил и в одиночку запустил такую штуку, как учебные проекты для людей, которые хотят повысить свою квалификацию, перепрофилироваться или получить новые навыки. За три года через проекты прошло больше тысячи человек.

Все это со временем переросло в мои собственные продукты. В октябре 2022 года я перестал работать по найму. Тогда мои проекты были на стадии пилотных версий, например, большая система для рекрутинга, несколько мобильных игр. И на тот момент я полностью сфокусировался на выводе своих проектов на рынок.

Это было очень сложно. Многие проекты не попали в рынок на стадии проверки гипотез и были закрыты, весной прошлого года я закрыл одну за другой две игры, так как они тоже не попали в рынок. На данный момент осталась экосистема SaaS продуктов для рекрутинга, HR и портфолио компаний. Дело в том, что большие SaaS-продукты нужно выводить на рынок годами, плюс получить на них какие-то инвестиции почти нереально.

Я являюсь членом закрытого клуба фаундеров в Варшаве; ходил на много ивентов для стартапов, ездил по конференциям, общался с венчурными капиталистами. И понял: недостаточно иметь хорошее понимание бизнеса или продукт на руках, чтобы тебе захотели дать денег.

Для получения инвестиций нетворк и личные связи фаундеров важнее продукта. Чтобы получить инвестиции на стадии идеи, нужно быть вхожим в круги людей с деньгами. В противном случае нужно иметь готовый продукт, который уже зарабатывает.

Спустя некоторое время я понял, что нужно возвращаться в наём. В пассивном режиме искал и смотрел, куда движется рынок труда, и осознавал, что все стало сложнее. В последний год переключился на активный режим поиска работы.

«Такое впечатление, что нынешний найм просто сломан»

Понятно, что когда ты делал продукт для рекрутинга, то хорошо разбираешься в процессе найма. Кроме того, на данный момент я 8 лет проработал директором, фаундером – и нанимал команды, и искал стажёров. За 4 года тысячи две интервью провел, не меньше.

И, понимая, как это все работает, я смотрю на нынешний рынок и вижу, что — тяжело. Появляется какая-то вакансия — а через пару часов на неё уже сотня заявок. У тебя и так довольно редкая позиция, а тут ещё и очень много других претендентов.

Такое впечатление, что нынешний найм просто сломан. Сейчас набирают больше по софт-скиллам. Всё равно, на что ты готов и какая твоя мотивация, важно — насколько ты понравился. И это интересный момент, потому что работу всё равно кому-то нужно делать, и работать нормально. Но, к сожалению, это не всегда происходит.

В итоге, по моей статистике, у меня где-то полпроцента конверсии в скрининг (1 скрининг на 200 заявок). За последние два года было, может, 10-12 созвонов.

Причем бывает так, что приходишь, вроде все хорошо, а потом начинаются странные вещи. Допустим, смотришь на того, кто тебя интервьюирует, а там просто выгоревший в хлам человек. И ты понимаешь, что в таком состоянии быть не хочешь, но в этой компании будешь. Потому что выгоревший нанимающий менеджер на интервью — это маркер работы в компании.

Говоря о моем опыте, я в куче компаний потушил немало пожаров, заработал нервные срывы, а сверхприбылей на моем веку не было.

«Стресс увеличивается, жизнерадостность уменьшается»

В итоге я более двух лет ищу работу в найме и пока не нашёл.

Я не транжира, но те, кто живет в Польше, прекрасно понимают, сколько там сейчас стоит аренда. Естественно, когда смотришь на это, стресс увеличивается, жизнерадостность уменьшается, и начинаешь думать, что можно ещё сделать, как диверсифицировать.

Я посмотрел местных производителей музыкальных инструментов. Думал даже устроиться на производство польских гитар Mayones, но из-за тарифов Трампа они пока не планируют расширяться.

Рассматривал идею самому изготавливать музыкальные инструменты, но в каждой стране свои приколы и ниши. То есть в Польше мне придётся начинать практически с нуля: строить тут нетворк, знакомиться с местной академией музыки, отжимать кусок рынка.

Плюс музыкальная мастерская достаточно капиталоёмкая. Чтобы сделать музыкальный инструмент, нужно знать много узких специальностей. И, естественно, нужно помещение с отдельной покрасочной, чтобы там было обеспыливание, столярный, сборочный цех и т.д. А если речь об электрогитарах, то ещё и отдельно электротехника.

Я на это посмотрел и понял, что тяжело. Мне понадобится где-то пара лет, чтобы прийти к прежнему объему заказов. Но столько времени и денег у меня нет.

«В ремонте никакого аджайла быть не может»

Я начал думать, что ещё мог бы сделать. Посмотрел на срез рынка и понял, что, условно, строитель нужен везде. Решил остановиться на плиточнике.

Почему плитка, а не, например, электрик? Потому что по электрике в разных странах разные стандарты. А вот плиточник — довольно универсальная штука. Плитка для отделочных работ плюс-минус везде одинаковая в зависимости от климатической зоны. Да, есть какие-то нюансы по материалам, но не более того.

Соответственно, я начал смотреть в эту сторону, потому что, по сути, из ниши ИТ мы выходим в нишу, когда любой человек делает у себя дома ремонт. Причём ты просто пришёл, сделал, получил деньги и живёшь дальше: не думаешь, что твой продукт не дошёл до рынка или что у тебя NDA на 10 лет.

В ИТ очень высокий уровень фрустрации, потому что люди не видят ощутимый результат того, что они сделали. Если ты работаешь на совесть, тебе важно увидеть, что это действительно хорошо и важно. А в ИТ часто получается, что ты сделал, а потом результат твоей работы выбросили на помойку. Или ты просто не увидел результата, и у тебя причинно-следственная связь нарушается.

Что, если заказчик скажет, что плитка положена плохо, и вообще он хотел по-другому?

Это уже про подход. Если провести аналогию с аутсорсом, то в ИТ Sales Manager что-то там продаст, и потом это становится проблемой команды, как она будет это развязывать. А в ремонте никакого аджайла быть не может. Заказчик сам покупает плитку, а твоя зона ответственности — уложить её по проекту.

Это значит, понятно, что может быть оценка «нравится — не нравится», но плитку-то не плиточник выбирает. Есть объективные критерии качества вроде угла наклона, ровной поверхности, есть ли физические дефекты и так далее. По сути, критериев намного меньше, чем в айтишке, где заказчик может просто прийти не в настроении – и всё, ты стал плохим.

«Спрос на услуги строителей намного превышает предложение»

Конечно, в этой сфере мне тоже придется нарабатывать базу клиентов. Но здесь есть одно важное отличие: спрос на услуги строителей намного превышает предложение.

В принципе, можно даже не брать большие объёмы. На мелкие заказы спрос намного выше. Ведь давно работающие бригады на маленькие объекты вроде положить кусок плитки на кухне даже не поедут. Вот с этого и можно начинать.

Да, я пока что учусь. Но если во время обучения в ИТ ты полгода — год всё делаешь бесплатно, то тут ты и учишься, и сразу получаешь деньги. Конечно, если я что-то не смогу сделать, то не буду брать заказ. Но у меня уже есть опыт: когда у тебя своя мастерская, ты постоянно что-то делаешь, в том числе красишь, штробишь, шпаклюешь, кладёшь проводку и гипсокартон.

У меня уже появились первые заказы. Например, недавно положил кусочек фартука на стену, куда летели брызги. Получил где-то за 30 минут работы 30 евро. Думаю, со временем появятся и клиенты, и люди, с которыми можно будет ездить на объекты и собрать свою бригаду.

Если говорить о майндсете, то, конечно, человек с двумя высшими образованиями очень сильно отличается по образу мышления от человека, который закончил строительное и всю жизнь работает на стройке. Ты просто смотришь на всё по-другому и видишь другие детали. Возможно, даже те, которые на самом деле неважны, и это может мешать.

Вероятно, в этом деле нужна какая-то толстокожесть, которая не свойственна многим ветеранам интеллектуального труда.

Параллельные поиски работы

Так как я диверсифицирую, то параллельно продолжаю работать над своими проектами и искать работу по найму.

Например, в упомянутом ранее продукте по рекрутингу мы только-только выходим на платёжеспособных клиентов. Думаю, пройдёт пара лет, прежде чем мы выйдем в ноль. А всё это время нужно что-то есть и как-то жить.

Так что, если получится найти работу в найме, я буду рад. Но если не получится, то продолжу работать в ту сторону, где есть возможность сейчас заработать деньги. Не собираюсь просто сидеть как умирающий лебедь и чего-то ждать.

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