Маленький украинец подошел к военным с подарками и умилил Сеть 24.05.2025, 12:47

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Герои в ответ улыбались и благодарили за сладости.

Маленький украинец прошелся по улицам Львова и поблагодарил военных за защиту, unian.net.

Мальчик, имя которого не указано на видео, решил сделать подарок каждому герою. Он подходил к украинским защитникам и защитницам со словами «Спасибо Вам за защиту» и дарил печенье в виде сердечка с надписью «ВСУ». Герои же в ответ улыбались украинцу, жали руку и благодарили за сладость.

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