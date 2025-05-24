Бывший украинский министр пойдет воевать
- 24.05.2025, 13:14
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Павел Шеремета будет служить в Национальной гвардии.
Бывший министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета мобилизовался в Силы обороны Украины. Об этом свидетельствует информация на его странице в Facebook 23 мая.
Шеремета сообщил, что будет служить в Национальной гвардии, однако не уточнил бригаду и подразделение.
Павел Шеремета был назначен на должность министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка 27 февраля 2014 года. В сентябре 2014-го он ушел в отставку.
Он также является основателем Киево-Могилянской бизнес-школы и бывшим президентом Киевской школы экономики.