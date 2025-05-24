Украинские пограничники задержали группу мигрантов, прорвавшихся из Беларуси

Украинские пограничники задержали группу мигрантов, прорвавшихся из Беларуси13
- 24.05.2025, 13:26
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Нелегалы были из Афганистана.
На Ровенщине задержали группу мигрантов из Афганистана, которые незаконно пересекли украинско-белорусскую границу, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Восьмерых иностранцев обнаружили и задержали сотрудники 9-го пограничного отряда имени Сечевых стрельцов вскоре после того, как они нарушили государственную границу со стороны Беларуси.
Как сообщили в Госпогранслужбе, задержание стало возможным благодаря оперативной информации, полученной от Главного оперативно-разыскного отдела отряда. Пограничники своевременно отреагировали и выявили группу нарушителей. Один из мигрантов попытался скрыться, однако был быстро задержан нарядом.
Сейчас с иностранцами проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства незаконного пересечения границы, а также личности тех, кто мог содействовать нарушителям.