закрыть
24 мая 2025, суббота, 14:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники задержали группу мигрантов, прорвавшихся из Беларуси

13
  • 24.05.2025, 13:26
  • 5,050
Украинские пограничники задержали группу мигрантов, прорвавшихся из Беларуси

Нелегалы были из Афганистана.

На Ровенщине задержали группу мигрантов из Афганистана, которые незаконно пересекли украинско-белорусскую границу, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Восьмерых иностранцев обнаружили и задержали сотрудники 9-го пограничного отряда имени Сечевых стрельцов вскоре после того, как они нарушили государственную границу со стороны Беларуси.

Как сообщили в Госпогранслужбе, задержание стало возможным благодаря оперативной информации, полученной от Главного оперативно-разыскного отдела отряда. Пограничники своевременно отреагировали и выявили группу нарушителей. Один из мигрантов попытался скрыться, однако был быстро задержан нарядом.

Сейчас с иностранцами проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства незаконного пересечения границы, а также личности тех, кто мог содействовать нарушителям.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев