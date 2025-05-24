Украинские пограничники задержали группу мигрантов, прорвавшихся из Беларуси 13 24.05.2025, 13:26

5,050

Нелегалы были из Афганистана.

На Ровенщине задержали группу мигрантов из Афганистана, которые незаконно пересекли украинско-белорусскую границу, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Восьмерых иностранцев обнаружили и задержали сотрудники 9-го пограничного отряда имени Сечевых стрельцов вскоре после того, как они нарушили государственную границу со стороны Беларуси.

Как сообщили в Госпогранслужбе, задержание стало возможным благодаря оперативной информации, полученной от Главного оперативно-разыскного отдела отряда. Пограничники своевременно отреагировали и выявили группу нарушителей. Один из мигрантов попытался скрыться, однако был быстро задержан нарядом.

Сейчас с иностранцами проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства незаконного пересечения границы, а также личности тех, кто мог содействовать нарушителям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com