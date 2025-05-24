Церемония закрытия кинофестиваля в Каннах под угрозой 3 24.05.2025, 13:33

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Во Франции — блэкаут.

Местные власти французского департамента Приморские Альпы сообщили о масштабном отключении электроэнергии, затронувшем в том числе Канны, где в субботу должна состояться церемония закрытия ежегодного международного кинофестиваля.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Работающий на кинофестивале кинокритик Андрей Плахов написал на своей странице в «Фейсбуке»: «В Каннах блэкаут. Просмотры прерваны, под угрозой закрытие фестиваля».

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