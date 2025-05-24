Россию атаковали более 100 украинских дронов 24.05.2025, 13:47

1,050

Самый большой удар — по Белгородской области РФ.

Как минимум 109 украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены российскими средствами ПВО в течение ночи на субботу, 24 мая, а также утром этого дня. Это следует из сообщений Минобороны РФ в Telegram.

В утренней сводке российского оборонного ведомства говорится, в частности, что 64 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской, еще 24 - над территорией Брянской области.

По два дрона были уничтожены средствами ПВО над Курской и Липецкой областями, по одному - над территорией Воронежской и Тульской областей.

Позже в течение того же утра Минобороны отчиталось о перехвате еще 10 украинских беспилотников самолетного типа под Белгородом и уничтожении пяти дронов над территорией Тверской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com