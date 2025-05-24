Россию атаковали более 100 украинских дронов
- 24.05.2025, 13:47
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Самый большой удар — по Белгородской области РФ.
Как минимум 109 украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены российскими средствами ПВО в течение ночи на субботу, 24 мая, а также утром этого дня. Это следует из сообщений Минобороны РФ в Telegram.
В утренней сводке российского оборонного ведомства говорится, в частности, что 64 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской, еще 24 - над территорией Брянской области.
По два дрона были уничтожены средствами ПВО над Курской и Липецкой областями, по одному - над территорией Воронежской и Тульской областей.
Позже в течение того же утра Минобороны отчиталось о перехвате еще 10 украинских беспилотников самолетного типа под Белгородом и уничтожении пяти дронов над территорией Тверской области.