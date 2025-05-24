В Беларуси пошли боровики, бабки и маслята 24.05.2025, 14:21

Белорусы делятся видео «урожая».

После первых сообщений от «профессионалов» о том, что в белорусских лесах на этой неделе появились «настоящие» грибы — боровики, многие решили убедиться в этом воочию. В результате к выходным TikTok и тематические «грибные» чаты и группы в соцсетях оказались завалены видео и фото не только никольских боровиков, но и первых подосиновиков, маслят и весенне-летних опят, пишет telegraf.news.

География грибных находок оказалась весьма разнообразной. Так, энтузиасты из Минской области в одном из тематических Telegram-каналов «Грибы Беларуси» похвастались урожаем весенне-летних опят.

Участники группы «ВКонтакте», в свою очередь, похвастались «урожаем» подосиновиков, которые удалось собрать где-то в Пуховичском районе Минщины.

Судя по комментариям, отдельные подосиновики встречались во время «разведпрогулок» по лесу участникам тематической группы также в Гомельском и Минском районах.

Поделились кадрами из леса и грибники из Брестской области, которые также уже объявили грибной сезон открытым в своём регионе. При этом автор видео отметила, что особого смысла «ломиться в лес» прямо сейчас нет — первые подберезовики ей встретились в лесополосе, недалеко от водоёма.

Видео с первыми боровиками в TikTok поделились грибники из Борисовского района, а также других регионов Минской области.

А вот грибникам из Бобруйского района Могилёвской области, а также одного из регионов Минской области посчастливилось в мае полакомиться свежими маслятами. В комментариях под этими видео зрители рассказали, что маслята, а также белые уже также попадаются кое-где в Лоевском районе Гомельщины.

В свою очередь заядлый белорусский грибник Александр Горбацевич, который также не перестаёт делиться своими грибными находками, наглядно продемонстрировал, почему в погоне за грибами белорусам следует помнить о мера предосторожности. По его словам, у любителей первых летних грибов в лесу есть «серьёзные конкуренты» в лице медведей — они также не против полакомиться ими. В смысле грибами, а не грибниками, но это уж зависит от обстоятельств.

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