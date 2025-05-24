Зависимая от нефти РФ страна нашла крупнейшие в своей истории залежи 24.05.2025, 14:22

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Миллиарды баррелей запасов.

Американская нефтедобывающая компания Continental Resources оценивает запасы сланцевой нефти в юго-восточном Диярбакырском бассейне Турции в 6,1 млрд баррелей, заявил турецкий министр энергетики.

Об этом пишет Reuters.

Если эти запасы будут подтверждены, то это поставит Турцию выше некоторых членов ОПЕК, таких как Конго или Габон, и других крупных производителей, таких как Великобритания.

В марте Continental Resources и турецкая национальная нефтяная компания TPAO подписали соглашение о создании совместного предприятия для разработки сланцевых месторождений в бассейне.

«Текущий годовой импорт нефти в Турцию составляет 365 миллионов баррелей. Следовательно, 6,1 миллиарда баррелей — это замечательная цифра», — заявил министр энергетики Альпарслан Байрактар.

Ранее министр назвал мартовское соглашение «новой эрой», поскольку Турция рассматривает открытие сланцевых месторождений нефти и газа как ключевое событие. По словам Байрактара, компания намерена добывать сланцевый газ в северо-западном регионе Фракии.

«Сланцевая нефть и сланцевый газ могут изменить правила игры», — сказал он.

Турция, которая сейчас покрывает более 90% своих энергетических потребностей за счет импорта, стремится сократить расходы на импорт и повысить безопасность поставок путем развития внутренних ресурсов и расширения международного партнерства в сфере разведки нефти и газа.

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