Главный оппонент Орбана провел протестный марш в Румынию 1 24.05.2025, 14:39

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Петер Мадяр

Петер Мадяр хотел заручиться поддержкой этнических венгров, проживающих в этой стране.

Венгерский оппозиционный лидер Петер Мадяр, председатель партии «Тиса», в субботу, 24 мая, завершил пеший марш, пересекая границу с Румынией.

Об этом пишет «Европейская правда».

Акция была направлена на то, чтобы заручиться поддержкой этнических венгров, проживающих в Румынии, и обратиться к консервативному электорату в преддверии парламентских выборов 2026 года.

Мадяр отправился в поход 14 мая, неся государственный флаг Венгрии и сопровождаемый группой сторонников. В небольших городах на пути к границе он встречался с местными жителями, обсуждая актуальные политические вопросы.

Затем утром 24 мая, через 10 дней после начала, Мадяр завершил пеший поход, пересек границу с Румынией.

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