Белорусов предупредили о заморозках 2 24.05.2025, 14:43

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Прогноз погоды на 25—27 мая.

В воскресенье на западе страны будет влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе. Ночью преимущественно на восточной половине, днем на большей части территории дожди. В дневное время местами на востоке сильные дожди, грозы.

Ночью +7..+13°С; в западных районах +1..+6°С, местами на почве заморозки 0..-2°С. Днем +12..+18°С, на востоке +19..+24°С.

В понедельник на большей части территории страны дожди, местами сильные дожди, грозы. Ночью от +5°С на западе до +15°С на востоке, максимальная температура днём +13..+20°С, местами до +24°С.

Во вторник ночью на большей части территории страны дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью +7..+14°С, днём +15..+22°С.

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