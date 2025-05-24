закрыть
24 мая 2025, суббота, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван самый популярный ИИ в Беларуси

2
  • 24.05.2025, 15:25
  • 2,300
Назван самый популярный ИИ в Беларуси

И это не ChatGPT.

Deepseek обошёл все другие ИИ-инструменты среди пользователей в Беларуси. По данным Similarweb, среди приложений на Android в китайское приложение занимает 7-ое место, обходя и Chatbot AI, и ChatOn, и другие аналогичные чат-боты. Самый популярный в мире ИИ – ChatGPT – даже не входит в топ-10 приложений в категории «Продуктивность», пишет «Еврорадио».

Среди пользователей iPhone в Беларуси Deepseek также обходит конкурентов. Приложение занимает 2 место в общем списке.

По данным Semrush, китайский ИИ стоит на первом месте среди конкурентов и по просмотрам сайта: 3,22 млн просмотров. ChatGPT идёт в общем рейтинге с небольшим отрывом – у него 3,17 млн, однако, в отличие от Deepseek, он в Беларуси не работает.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев