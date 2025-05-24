Назван самый популярный ИИ в Беларуси

Назван самый популярный ИИ в Беларуси2
- 24.05.2025, 15:25
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И это не ChatGPT.
Deepseek обошёл все другие ИИ-инструменты среди пользователей в Беларуси. По данным Similarweb, среди приложений на Android в китайское приложение занимает 7-ое место, обходя и Chatbot AI, и ChatOn, и другие аналогичные чат-боты. Самый популярный в мире ИИ – ChatGPT – даже не входит в топ-10 приложений в категории «Продуктивность», пишет «Еврорадио».
Среди пользователей iPhone в Беларуси Deepseek также обходит конкурентов. Приложение занимает 2 место в общем списке.
По данным Semrush, китайский ИИ стоит на первом месте среди конкурентов и по просмотрам сайта: 3,22 млн просмотров. ChatGPT идёт в общем рейтинге с небольшим отрывом – у него 3,17 млн, однако, в отличие от Deepseek, он в Беларуси не работает.