Россия продолжает «самобомбардировку»1
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 24.05.2025, 15:40
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География — впечатляющая.
Россия продолжает «самобомбардировку»: еще пять ФАБов упали, не долетев до цели. География — впечатляющая: Белгородская, «присоединенные» Донецкая и Луганская области. Все пять авиабомб, к счастью, не взорвались — пока все ограничилось испугом.
Пока жители находят взрывоопасные подарки рядом с железными дорогами, домами и автомобилями, официальные лица предпочитают объяснять происходящее действиями ВСУ. А если птичка прилетела со своего аэродрома, приходится тихонько молчать. Уже есть как минимум 76 подобных случаев с начала года. Да, самолеты летают, прицелы путаются, а гравитация — она не выбирает, где ронять. Можно только представить, как звучит армейский отчет.
Кажется, бомбы начали выполнять функцию не оружия, а русской рулетки: не взорвалось — считай, повезло.
Телеграм-канал «Русский декаданс»