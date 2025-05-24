Что происходит с пассажирскими самолетами после завершения срока службы?
- 24.05.2025, 15:42
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Списанный самолет не выбрасывают, а хранят.
Коммерческие самолеты не летают вечно — обычно их списывают через 20–30 лет. За последние 36 лет из эксплуатации выведено более 15 000 самолетов, и ежегодно этот список пополняют еще 700–900 машин, пишет издание Slashgear (перевод — сайт Charter97.org).
Списанный самолет не выбрасывают, а хранят. Его могут продать новому владельцу, поставить на хранение или разобрать на запчасти. Этот этап называют транзитом воздушного судна. «Кладбища самолетов» есть по всему миру, чаще всего в пустынях или возле крупных аэропортов.
По данным ICAO, до 90% массы самолета пригодно для переработки. Около 50% деталей возвращаются в эксплуатацию — это до 1 000 компонентов: от сидений до электроники. Материалы вроде алюминия и стали идут обратно в промышленный оборот. Остатки — лишь около 10% — становятся отходами.
Мировой рынок разборки самолетов стремительно растет: к 2033 году его оценят в $14,7 млрд. Каждый год разбирается около 400–450 самолетов, а рынок бывших в употреблении деталей уже оценивается в миллиарды долларов.
Не все списанные машины идут «на органы». Многие авиакомпании покупают подержанные лайнеры, чтобы сэкономить. Такой подход позволяет заменить еще более старые машины и при этом не тратиться на новые.
В 2024 году 150 самолетов прошли процедуру повторного ввода в эксплуатацию — от техосмотра до перекраски в цвета нового оператора.