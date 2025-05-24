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В Варшаве прошли акции в честь белорусских героев

  • 24.05.2025, 16:00
В Варшаве прошли акции в честь белорусских героев

Фоторепортаж.

23 мая в Варшаве движение солидарности «Разам» провело серию акций, посвященных памяти легендарного белорусского антибольшевистского партизана Юрки Монича, в год 101-й годовщины его героической гибели в бою с чекистами. Подробности сайту Charter97.org рассказали организаторы мероприятия.

Юрка Монич — один из самых ярких и принципиальных командиров белорусского антибольшевистского подполья. Памятные мероприятия в его честь проходили даже в советские времена, а в 2007 году движение «Разам» возродило и укрепило эту традицию, установив Крест святой Евфросинии Полоцкой на окраине леса, где состоялся последний бой героя. Крест был изготовлен в мастерской известного белорусского художника Алеся Пушкина, который ежегодно участвовал в этих акциях до 2020 года.

В дальнейшем были установлены еще два креста: в 2008 году — в Батурах под Минском, и в 2009 году — на кладбище деревень Малые и Великие Жаберичи. Однако оба были демонтированы незаконными решениями местных властей. Попытки правозащитника Игоря Ледника добиться восстановления законности и вернуть кресты оказались безуспешными. Поэтому акция 23 мая также стала данью памяти белорусским политзаключенным, жестоко убитым в тюрьмах режима Лукашенко.

Участники мероприятия посетили места захоронения соратников Юрки Монича по борьбе за независимость Беларуси — Тимофея Хведчени и Станислава Булак-Балаховича, а также современника, политзаключенного Эдуарда Лобова, героически погибшего на войне за свободу Украины.

На акции были подняты бело-красно-белые флаги, возложены цветы, зажжены свечи, объявлена минута молчания. С краткими речами выступили Вячеслав Сивчик, Алена Толстая, Алесь Макаев.

В этот день в варшавском храме святой Марии Магдалены белорусы приняли участие в панихиде за упокой души Георгия (Юрки).

Завершающим этапом стало мероприятие на Рондо Свободной Беларуси, где выступил ксендз Вячаслав Барок. Участники акции снова зажгли свечи и возложили венок из бело-красно-белых роз на месте, где планируется установить памятный знак в честь белорусских героев.

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