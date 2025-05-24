В Варшаве прошли акции в честь белорусских героев 24.05.2025, 16:00

Фоторепортаж.

23 мая в Варшаве движение солидарности «Разам» провело серию акций, посвященных памяти легендарного белорусского антибольшевистского партизана Юрки Монича, в год 101-й годовщины его героической гибели в бою с чекистами. Подробности сайту Charter97.org рассказали организаторы мероприятия.

Юрка Монич — один из самых ярких и принципиальных командиров белорусского антибольшевистского подполья. Памятные мероприятия в его честь проходили даже в советские времена, а в 2007 году движение «Разам» возродило и укрепило эту традицию, установив Крест святой Евфросинии Полоцкой на окраине леса, где состоялся последний бой героя. Крест был изготовлен в мастерской известного белорусского художника Алеся Пушкина, который ежегодно участвовал в этих акциях до 2020 года.

В дальнейшем были установлены еще два креста: в 2008 году — в Батурах под Минском, и в 2009 году — на кладбище деревень Малые и Великие Жаберичи. Однако оба были демонтированы незаконными решениями местных властей. Попытки правозащитника Игоря Ледника добиться восстановления законности и вернуть кресты оказались безуспешными. Поэтому акция 23 мая также стала данью памяти белорусским политзаключенным, жестоко убитым в тюрьмах режима Лукашенко.

Участники мероприятия посетили места захоронения соратников Юрки Монича по борьбе за независимость Беларуси — Тимофея Хведчени и Станислава Булак-Балаховича, а также современника, политзаключенного Эдуарда Лобова, героически погибшего на войне за свободу Украины.

На акции были подняты бело-красно-белые флаги, возложены цветы, зажжены свечи, объявлена минута молчания. С краткими речами выступили Вячеслав Сивчик, Алена Толстая, Алесь Макаев.

В этот день в варшавском храме святой Марии Магдалены белорусы приняли участие в панихиде за упокой души Георгия (Юрки).

Завершающим этапом стало мероприятие на Рондо Свободной Беларуси, где выступил ксендз Вячаслав Барок. Участники акции снова зажгли свечи и возложили венок из бело-красно-белых роз на месте, где планируется установить памятный знак в честь белорусских героев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com