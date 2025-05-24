Украинских пилотов F-16 будут дополнительно учить
- 24.05.2025, 15:51
Поддержку в подготовке окажет Дания.
Дания направит Украине дополнительную военную помощь, включая оборудование для обслуживания и расширенную программу подготовки пилотов и техников для истребителей F-16, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
«К сожалению, потребность Украины в поддержке не уменьшается. Я рад и горд, что мы можем снова выделить средства на помощь, которая имеет значение как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Дания с самого начала войны выступает верным союзником Украины и продолжит оставаться таковой в ближайшие годы.» — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Это уже 26-й пакет военной помощи от Дании. Он включает не только оборудование для обслуживания техники, но и расширение программ подготовки пилотов.
С прошлого года Украина начала обучать на F-16 более молодых и менее опытных пилотов, стремясь ускорить переход на эти истребители. Однако специалисты подчеркивали, что ускоренное обучение неэффективно — даже опытным пилотам требуется время, чтобы освоить сложные системы американского самолета.
Дополнительные F-16 ожидаются в Украине в 2025 году из Дании, Бельгии и Нидерландов. Также США передали списанные истребители F-16 со своей авиабазы в Аризоне, чтобы обеспечить Украину комплектующими для поддержания существующего парка боеспособных самолетов.
Несмотря на сложности, украинская авиация показала высокую эффективность. Как отметил обозреватель Украинские ВВС, хотя и не добились полного господства в воздухе, смогли помешать России достичь этого, что сыграло ключевую роль в удержании фронта.
С начала войны Украина заявляет о следующих результатах:
2 496 сбитых крылатых ракет
465 управляемых авиационных ракет
97 баллистических ракет
40 гиперзвуковых «Кинжалов»
17 575 беспилотников типа «Шахед»
десятки сбитых российских самолетов и вертолетов.
Поставка дополнительных компонентов F-16 из США и расширение тренинга с участием Дании помогут Украине еще эффективнее использовать истребители в условиях продолжающейся войны, делая этот период одним из важнейших для украинских ВВС.