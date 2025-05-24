России – не существует Юрий Васильченко

24.05.2025, 16:06

Как советник Путина Кобяков умножил своего шефа на ноль.

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что СССР по-прежнему существует, а война в Украине это «внутренний процесс». Но если Советский Союз не исчез, тогда РФ не существует, а Путин — президент неизвестно чего.

Что сказал Кобяков и как на самом деле создался и развалился СССР

Во время Петербургского международного юридического форума советник Путина Антон Кобяков рассказал участникам давно известную конспирологическую теорию о якобы незаконности ликвидации СССР. Суть ее проста: Советский Союз распустил не тот же орган, который его создавал в 1922 году. По словам кремлевского юриста, поскольку СССР создал Съезд народных депутатов, то законная процедура возникновения на его месте независимых государств якобы была нарушена, а парламенты союзных республик не имели полномочий для ратификации Беловежских соглашений. «Так говорят специалисты конституционного права, в том числе западные. Если СССР не распущен, то логично с правовой точки зрения выходит, что украинский кризис (так в Кремле называют войну России против Украины — «ДС») — это внутренний процесс», — заключил советник Путина. И добавил, что распаду СССР «должны дать правовую оценку специалисты по конституционному праву».

Здесь следует заметить, что в путинской России лица такого статуса, как у Кобякова, не делают заявлений, противоречащих общей идеологической линии. Но никто в Кремле не опроверг и тем более не осудил этого говоруна. Из чего можно предположить, что конспирология о существовании СССР, несмотря на его роспуск в 1991 году, является одним из многих гибридных мифов, рассчитанных прежде всего на западную аудиторию. Не исключено, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Путин мог что-то подобное вкладывать в уши американского президента — любителя теорий заговоров. Российский диктатор постоянно несет псевдоисторические чушь, то о «Ленине — творце Украины», то о внеблоковом статусе в декларации о суверенитете, принятой еще во времена СССР.

Здесь можно вспомнить другую забавную историю, произошедшую два года назад. 23 мая 2023-го глава конституционного суда РФ Валерий Зорькин на камеры показывал Путину карту 17 века, созданную французом Гийомом Сансоном, на которой якобы нет Украины. На самом деле она там есть, заглавными буквами написано Ukraine pays des cosaques — «Украина, земля казаков» в переводе с французского. К тому времени она была частью Речи Посполитой. Более того, Крым на карте не входит в состав Российской империи, а является отдельным Крымским ханством.

Продолжая исторический экскурс, напомним, как образовался СССР и как он распустился. До 30 декабря 1922 года существовали социалистические республики, тесно между собой сотрудничавшие в разных сферах, однако не объединенные в одно государство. В предпоследний день 1922 года в Москве собрался Первый Всесоюзный съезд советов, утвердивший договор, предварительно согласованный представителями РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.

Последняя — это Закавказская советская федеративная социалистическая республика, в состав которой входили Азербайджан, Армения и Грузия. Это образование было ликвидировано в 1936 году, когда его субъекты вошли в СССР как отдельные республики. То есть один из соучредителей Советского Союза уже давно не существует как субъект международных правоотношений.

Уточним: на собрании 30 декабря 1922 года одобрили декларацию и договор о создании СССР. Последний из этих документов существовал как проект, только 6 июля 1923 года после жарких споров утвердили его конечный вариант из 72 пунктов. А формально их утвердили только 31 января 1924 года уже после смерти Ленина на Втором Всесоюзном съезде советов. Так возникла первая конституция СССР.

Отдельно следует остановиться на договоре, взятом за основу на Первом Всесоюзном съезде советов. Во-первых, он не был межгосударственным договором, как того требуют межгосударственные соглашения. После этого собрания СССР юридически не существовал, только декларативно. Во-вторых, украинские делегаты были наделены делегатскими полномочиями «на разработку и окончательное утверждение конституции Союза С. С. Республик». Не декларации или договора, а конституции.

Сам договор одобрили взять за основу. Кроме того, из 352 делегатов подписи под документами поставили только 23 делегата. В-третьих, Кобяков, оказывается, не умеет читать. Договор от 30 декабря 1922 года имел 26 пунктов. В 25 сказано: «Утверждение, изменение и дополнение союзного договора подлежат исключительному ведению Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик». К этому пункту апеллирует путинский советник. Но 26 пункт утверждал: «За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза». Право каждой республики на свободный выход из Союза ССР декларировалось и конституцией 1924 года. Что и было реализовано республиками в 1991 году.

Как Украине правильно воспользоваться длинным языком Кобякова

В самой России существует движение «Граждане СССР» (другие названия «Союз славянских сил Руси», «Домой в СССР»). Его сторонники полагают, что Советский Союз никогда не распадался, а Российская Федерация только «закрытое акционерное общество». Лидеры движения призывают не платить налоги и не возвращать кредиты.

В 2022 году минюст РФ признал «Граждан СССР» экстремистской организацией. Основателем этого экзотического движения, сторонником которого оказался целый советник Путина, был бизнесмен Сергей Тараскин. Он развил довольно бурную деятельность, проводил разные мероприятия по всей России, пока в мае 2022 года не загремел в колонию на 8 лет. Еще один активный деятель этого движения Сергей Торгунаков из Новосибирска. Он называл Путина антихристом. Попал в психушку.

Российские власти преследуют «секту свидетелей СССР», в тюрьму попал не только Тараскин. Причина гонений ясна — если «граждане Советского Союза» не признают Российскую Федерацию, они не признают и Путина. Для них он не президент, а узурпатор власти в несуществующем государстве. Кобяков своим заявлением фактически утверждает то же самое. Так что ему можно даже поаплодировать

Ибо если СССР существует, тогда до сих пор юридически полномочна РСФСР, чья делегация принимала участие в Первом Всесоюзном съезде советов. А Путина граждане такой республики не выбирали, он нелегитимен. Как и его указы, как законы, принятые Думой и правительственные постановления. Причем, за все годы с момента ее основания 25 декабря 1991 года. Также незаконно пребывание РФ в составе ООН и в Совбезе ООН. Следовательно, недействительны международные соглашения с этим псевдогосударственным образованием.

Но Кобяков — не городской сумасшедший, а советник Путина. Его заявление — элемент гибридной войны, которую Украина может обратить против самой страны-террористки. Как вести переговоры неизвестно с кем? В отличие от России, Верховная Рада Украины 24 августа 1991 приняла Акт провозглашения независимости, которую 1 декабря граждане нового государства во всех без исключения регионах поддержали на всеукраинском референдуме. На территориях, занимаемых РСФСР, такого референдума не было.

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов еще советской республики была принята декларация о государственном суверенитете, то есть, если следовать логике Кобякова, именно Россия во времена Бориса Ельцина первой нарушила международное право. Украинская декларация о суверенитете принята только через месяц, 16 июля 1990 года.

Замена РСФСР в РФ произошла без народного одобрения: 25 декабря 1991 года первый и последний президент СССР Михаил Горбачев объявил об отставке, после чего над первым корпусом Кремля вместо советского флага подняли российский. В тот же день Верховный Совет РСФСР изменил название этого территориального образования на Российскую Федерацию. На следующий день свое последнее заседание провел Верховный Совет СССР. Его Совет республик ратифицировал Беловежские соглашения, что считается концом Советского Союза.

Итак, если СССР по логике Кобякова юридически существует, тогда РФ как независимое государство — наоборот, юридически не существует. А если Путин вешал на уши Трампа лапшу о «внутреннем деле» — это еще лучше. Когда кремлевская пропаганда подхватит эту тему, наша позиция должна состоять в том, что Россия сама подтверждает свою псевдогосударственность.

Отдельно хотелось бы кратко затронуть другую тему. В Кремле, как уже упоминалось, любят показывать карты. К моменту одобрения декларации из 26 пунктов договора о создании СССР в состав УССР входили Таганрогская округа и Шахтинский уезд, в состав РСФСР их передали только в октябре 1925 года. То есть на момент заключения всех документов в начале СССР это были украинские территории.

А если Верховная Рада Украины дойдет до понимания необходимости провозглашения акта восстановления государственности и правопреемства нынешнего государства от УНР, о необходимости чего давно говорят, тогда оккупацией будет признаваться не только пребывание Украины в составе СССР, но и аннексия РСФСР значительных территорий Украинской народной республики.

Кремль очень любит продвигать свои исторические нарративы.

Нужно ли действовать в такой же способ? Нужно. Сейчас в мире наблюдается тренд на прошлое, это не очень хорошо для устоявшегося миропорядка, но раз такое есть, нельзя отставать от трендов. Тем более, когда враг сам дал возможность сомневаться в существовании его государственности. Необходимо использовать это себе на пользу информационной кампанией, в которой должно быть все — от игры в исторические карты и территориальные претензии до медиа-содействию «секте свидетелей СССР». Почему бы и нет? Во-первых, она достаточно многочисленна. Во-вторых, это противники Путина. В-третьих, в нынешней России, население которой апатично и зомбировано пропагандой, на что-то способны разве что тамошние сумасшедшие.

Юрий Васильченко, ДС

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