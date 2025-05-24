ОМОН задержал под Минском группу пакистанцев

ОМОН задержал под Минском группу пакистанцев11
- 24.05.2025, 16:16
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Их судили и депортировали.
В городском поселке Мачулищи под Минском задержали 19 граждан Афганистана и Пакистана, которые, как утверждают в УВД Миноблисполкома, намеревались нелегально пересечь западную границу Беларуси.
Незаконные мигранты прятались в одном из частных домов поселка. Судя по фото в официальном Telegram-канале УВД Миноблисполкома, задерживали их сотрудники Минского РУВД при силовой поддержке бойцов ОМОН.
«В Беларусь 19 иностранцев въехали наземным транспортом из России с нарушением законодательства и следовали на территорию приграничных государств (Литва, Латвия, Польша)», — рассказали в милиции.
Там пояснили, что всех иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и депортировали их из страны.
Кроме того, в УВД Миноблисполкома заявили, что в настоящее время разыскиваются «организаторы и пособники канала миграции».