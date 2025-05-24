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Балтийскую столицу признали самым трендовым направлением мира этим летом

  • 24.05.2025, 16:29
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Балтийскую столицу признали самым трендовым направлением мира этим летом

Интерес к Вильнюсу вырос больше, чем к каким-либо другим городам мира.

Литовскую столицу Вильнюс признали самым трендовым направлением лета на лето 2025 года.

К такому выводу пришла поисковая платформа путешествий Kayak, изучив свои данные о бронированиях и обнаружив, что в этом году на радарах туристов на лето 2025 года появились менее известные направления. В процентном соотношении самый большой рост интереса по сравнению с прошлым годом наблюдался именно к Вильнюсу – 105%, отмечает Time Out.

Второе место в рейтинге досталось второму по величине городу Зимбабве Булавайо – 84%, а третье – столице Южной Кореи Сеулу с 65%.

10 самых популярных летних направлений по версии Kayak

1 Вильнюс, Литва

2 Булавайо, Зимбабве

3 Сеул, Южная Корея

4 Хараре, Зимбабве

5 Момбаса, Кения

6 Буэнос-Айрес, Аргентина

7 Биллунд, Дания

8 Цюрих, Швейцария

9 Кишинев, Молдова

10 Гетеборг, Швеция

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