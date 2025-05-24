Балтийскую столицу признали самым трендовым направлением мира этим летом
- 24.05.2025, 16:29
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Интерес к Вильнюсу вырос больше, чем к каким-либо другим городам мира.
Литовскую столицу Вильнюс признали самым трендовым направлением лета на лето 2025 года.
К такому выводу пришла поисковая платформа путешествий Kayak, изучив свои данные о бронированиях и обнаружив, что в этом году на радарах туристов на лето 2025 года появились менее известные направления. В процентном соотношении самый большой рост интереса по сравнению с прошлым годом наблюдался именно к Вильнюсу – 105%, отмечает Time Out.
Второе место в рейтинге досталось второму по величине городу Зимбабве Булавайо – 84%, а третье – столице Южной Кореи Сеулу с 65%.
10 самых популярных летних направлений по версии Kayak
1 Вильнюс, Литва
2 Булавайо, Зимбабве
3 Сеул, Южная Корея
4 Хараре, Зимбабве
5 Момбаса, Кения
6 Буэнос-Айрес, Аргентина
7 Биллунд, Дания
8 Цюрих, Швейцария
9 Кишинев, Молдова
10 Гетеборг, Швеция