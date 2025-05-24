В Минске заметили автоматы c ценными призами, но есть нюанс 4 24.05.2025, 16:38

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На рекламе — iPhone, а по факту — пластиковая игрушка.

В столичных торговых центрах установлены автоматы Lucky Box, где можно приобрести коробку с сюрпризом. Госагентство «Минск-Новости» проверило, какой подарок может попасться и насколько все прозрачно и легально в этом бизнесе.

В аппарате Lucky Box 16 ячеек. Можно выбрать любую из них, заплатив 10 рублей, причем заранее не знаешь, что тебе выпадет. На стенде изображены возможные призы, в том числе и коробка от iPhone. Этот намек для тех, кто еще точно не решил, стоит ли испытывать судьбу.

Сотрудница «Минск-Новостей» заплатила десятку и вскоре получила заветную коробочку. Внутри оказался не iPhone, а пластиковая фигурка какого-то животного, похожего на кота.

Владелец автомата — ООО «Вандзя», зарегистрированное в Минске на ул. Якубова, 10 (Ленинский район). Свидетельство об этом выдано 21 июля 2020 года Мингорисполкомом. Есть и УНП.

Владелец компании Олег Водоносов в общении с «Минск-Новостями» отметил, что ему «скрывать нечего». Он подчеркнул, что в коробке может попасться даже iPhone и его изображение на аппарате — не для отвода глаз.

— Выиграть телефон действительно можно, — заверил мужчина.

Установленный автомат проверило Министерство торговли и антимонопольного урегулирования.

«В процессе разбирательства МАРТ установлено размещение (распространение) ООО „Вандзя“ в ТЦ „Галерея“ (г. Минск, пр. Победителей, 9) на аппарате Lucky box ненадлежащей рекламы. В связи с чем ООО „Вандзя“ вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о рекламе».

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