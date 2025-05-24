Украина может усилить давление на Россию еще одним интересным способом 1 24.05.2025, 16:49

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Соглашение об открытом море касается не только стран с выходом в океан.

В 2023 году в ООН приняли Соглашение об открытом море — договор о рациональном использовании биоразнообразия в участках океанов за пределами национальной юрисдикции стран. Для Украины его подписание может быть полезным сразу по нескольким причинам, пишет «Телеграф».

Данное Соглашение предусматривает внедрение правовых инструментов для создания морских природоохранных территорий, оценки влияния на окружающую среду и справедливого доступа к генетическим ресурсам океана. Ученые и общественность считает, что Украина должна подписать Соглашение, ведь участие в нем — это не только демонстрация проевропейской позиции Киева, но и возможность ограничить деятельность России (и сократить ее немалые доходы), например, глубоко в Арктике, что особенно важно во время войны.

Соглашение об открытом море касается не только стран с выходом в океан. Для Украины, прежде всего, это инструмент влияния на международной арене на государства (к примеру, на Россию), планирующие максимальное использование ресурсов открытого моря.

Россия отказалась от ратификации договора и пыталась даже его ослабить при разработке, в то время как все страны ЕС подписали. А Франция и Испания уже ратифицировали его. Потому для Украины подписание Соглашения крайне важно.

«В интересах России — максимальное использование открытого моря и его ресурсов для экстенсивного экономического обогащения, в частности через разработку ресурсов и транспортные пути. В условиях войны сокращение источников финансирования России очень важно, ведь как государство должны использовать все возможности для того, чтобы экономически сдерживать агрессора», — говорит директор Greenpeace Украина Наталья Гоза.

Также подписание со стороны Украины станет знаком для европейских союзников, что несмотря на полномасштабную войну наше государство привержено целям в сфере защиты климата и биоразнообразия и окружающим приоритетам Европы. Подписание Соглашения соответствует целям Конвенции по биоразнообразию по защите 30% океанов до 2030 года, Конвенции о мигрирующих видах и целям Парижского соглашения, выполнение которых Украина продолжает поддерживать.

В то же время участие в Соглашении укрепит роль Украины в Конвенции по морскому праву, что необходимо для противодействия российским амбициям в морских спорах относительно прав на временно оккупированные Россией акватории Черного и Азовского морей, Керченского пролива.

«Для Украины нет недостатков от участия в Соглашении. А преимуществ хватает. Если не присоединимся к договору – упустим возможность участвовать в формировании международной морской политики, что будет влиять на наши национальные интересы. Игнорируя Соглашение, ухудшим отношения с союзниками. Вопрос ко времени, профильные министерства должны сделать все возможное!» – пояснил Сергей Хара, эколог Greenpeace Украина.

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