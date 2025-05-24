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«Это свидетельствует о состоянии, в которое Лукашенко погрузил Беларусь»

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  • 24.05.2025, 17:01
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«Это свидетельствует о состоянии, в которое Лукашенко погрузил Беларусь»

Белорусские чиновники просто боятся выразить хоть какое-то несогласие с россиянами.

Член Комитета Государственной думы РФ по вопросам обороны Виктор Соболев заявил, что «полным достижением целей «СВО» является создание единого союзного государства: Россия – Украина – Беларусь». Он назвал это «восстановлением русского мира в рамках естественных его границ».

Бывший депутат Верховного Совета Беларуси, журналист Сергей Наумчик раскритиковал молчание Министерства иностранных дел страны, когда российские политики заявляют о желании присоединить Беларусь.

«Молчание МИД РБ на слова депутата Госдумы РФ об объединении России, Украины и Беларуси в одно государство как цель войны – показательно. Внешнеполитические ведомства не всегда обязаны реагировать на заявления иностранных политиков (скажем, лидеров маргинальных партий), которые угрожают ликвидацией суверенитета, но депутат парламента – это государственный деятель, член высшего законодательного органа», – отметил он.

По его словам, такое молчание свидетельствует о состоянии, в которое Александр Лукашенко погрузил Беларусь «за десятилетия своего бездарного правления: полная зависимость от Москвы». В итоге, заявил он, белорусские чиновники просто боятся выразить хоть какое-то несогласие с россиянами.

«Более позорного периода Беларусь не знала в своей истории», – заявил Сергей Наумчик.

Он напомнил, что Лукашенко с начала своей политической карьеры «открыто и нагло» унижал суверенитет, белорусский язык и национальные ценности, и теперь «о белорусскую независимость всякая московская шваль вытирает ноги».

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