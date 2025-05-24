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Британский аналитик: Время поджимает Кремль

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  • 24.05.2025, 17:11
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Британский аналитик: Время поджимает Кремль

Россиянам не хватает военных качеств, чтобы действовать быстро.

Уже очевидно, что российский диктатор Владимир Путин возлагает большие надежды на летнее наступление в Украине. Но время поджимает Кремль. Россия имеет примерно «четыре месяца», чтобы осуществить прорыв, прежде чем начнутся проблемы с погодой и ресурсами. Такую оценку высказал военный эксперт Джек Уотлинг из аналитического центра RUSI.

«Россиянам не хватает военных качеств, чтобы действовать быстро», — считает эксперт.

Он предполагает, что Россия отдаст предпочтение постепенному расширению боевых действий, а не стремительной механизированной атаке.

Уотлинг прогнозирует, что советские запасы техники, на которые до сих пор опиралась Россия, иссякнут к середине осени.

«Способность России компенсировать потери полностью будет зависеть от того, что она сможет произвести с нуля», – отметил эксперт.

В этом контексте потенциальные новые санкции со стороны Запада могут серьезно повлиять на российскую способность продолжать наступление.

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