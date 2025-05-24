10 суперфудов, которые очистят печень и улучшат ее работу 24.05.2025, 17:21

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Нутрициолог рассказала, что обязательно нужно включить в рацион.

Для поддержания здоровья организма и нормального функционирования внутренних органов важно ответственно подходить к составлению ежедневного рациона. Особое внимание следует уделять питанию, которое способствует укреплению печени — органа, наиболее уязвимого перед негативными последствиями несбалансированного питания.

Об этом сообщает Facebook-страница нутрициолога Анастасии Голобородько.

Продукты для здоровья печени

Капустные овощи

К этой группе относятся различные виды капусты (кольраби, белокочанная, краснокочанная, квашеная без добавления сахара), брокколи, брюссельская капуста, руккола, редис и дайкон. Эти продукты богаты серой и сульфорафаном — веществами, которые поддерживают процессы детоксикации, выводят вредные метаболиты и уменьшают хронические воспаления.

Фосфолипиды

Для восстановления поврежденных клеток печени необходим лецитин. Его источники — продукты животного происхождения: яичные желтки, субпродукты, мясо на косточке и морепродукты.

Свекла

Этот овощ содержит бетаин, который очищает сосуды, способствует регенерации клеток печени и улучшает усвоение белков. Свеклу можно употреблять в запеченном или сыром виде, а также готовить свежевыжатые соки, комбинируя их с грейпфрутом и сельдереем.

Продукты с кислинкой

Лимоны, лаймы и яблочный уксус особенно полезны в сочетании с белковыми блюдами. Они помогают пищеварению и поддерживают работу печени.

Горькие травы и специи

Имбирь, куркума, кинза, петрушка, укроп, фенхель, мята, хрен, зеленый лук и руккола обладают горьковатым вкусом и стимулируют печень, способствуя процессам очищения.

Чеснок

Чеснок — это природный антибиотик и регулятор уровня сахара в крови. Он содержит глутатион — мощный антиоксидант, который помогает улучшить здоровье печени и снизить риск онкологических заболеваний.

Продукты, стимулирующие выработку глутатиона

Глутатион состоит из глутамина, цистеина и глицина и является важным антиоксидантом, который активно синтезируется клетками печени. Для дополнительной поддержки в рацион следует включить авокадо, спаржу, картофель и капустные овощи.

Оливковое масло

Масло холодного отжима высокого качества активирует процессы детоксикации и поддерживает работу печени.

Куркума

Куркумин, основное активное соединение куркумы, эффективно снижает воспаление, улучшает функции печени и стимулирует выработку ферментов, ответственных за детоксикацию организма.

Ферментированные продукты

Квашеные овощи, комбуча и растительные йогурты без сахара богаты органическими кислотами, пробиотиками и аутоферментами, которые поддерживают здоровье кишечника и печени.

Сбалансированный рацион с этими продуктами поможет сохранить здоровье печени и улучшить общее состояние организма.

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