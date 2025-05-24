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Porsche для оккупанта

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  • Телеграм-канал «Карты и стрелочки»
  • 24.05.2025, 17:26
  • 1,536
Porsche для оккупанта

История смешная, но показательная.

История с возвращением детища Porsche на войну получила развитие. Выяснилось, что российские военные действительно использовали Porsche Cayenne для наступления. Багги и мотоциклов не хватило, поэтому взяли личный автомобиль одного из военных. Откуда на линии фронта у военнослужащего такой транспорт, думаю, догадаться несложно. Пишут, что в итоге где-то там Porsche и бросили.

История смешная, но показательная. Штурмовикам не хватает даже околовоенного хлама, используют буквально любую механизацию. А тактика остается прежней. Никакой тщательной подготовки, качественного оснащения и поддержки. Просто приказ — идти вперед на чем угодно. Волна за волной. Где-то получается проехать и на самокате, и на «Кайене». А на другом участке этот джип горел бы после первого же километра. Тут как повезет. Но командиров это не волнует, ведь если солдаты умирают во время штурма, есть только одно решение — послать новых.

Телеграм-канал «Карты и стрелочки»

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