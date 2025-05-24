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США огорчили Ким Чен Ына

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  • 24.05.2025, 17:37
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США огорчили Ким Чен Ына

Представитель Пентагона прокомментировал информацию о выводе американских войск из Южной Кореи.

Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал неправдивыми сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовится принять решение о выводе нескольких тысяч американских войск из Южной Кореи.

Парнелл заявил, что «сообщения о том, что Министерство обороны сократит количество американских войск в Республике Корея (Южная Корея), не соответствуют действительности».

«Любой, кто освещал деятельность Пентагона, знает, что мы всегда пересматриваем размещение войск», – отметил Шон Парнелл.

При этом он подчеркнул, что США остаются полностью преданными Южной Корее. Союз с этой страной – непоколебимый.

Газета Wall Street Journal (WSJ) ранее сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода тысяч американских военнослужащих из Южной Кореи.

По данным источников, с которыми общалось издание, один из вариантов, разрабатываемых Пентагоном, предполагает вывод около 4 500 военнослужащих с последующим их размещением в других районах Индо-Тихоокеанского региона, в частности на острове Гуам.

С момента первого срока президентства Дональд Трамп неоднократно ставил вопрос о пересмотре присутствия американского военного контингента в Южной Корее. В настоящее время в регионе находится около 28 500 американских солдат.

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