«Это похоронит русскую мечту о величии» 7 24.05.2025, 17:59

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Россию лишили многого.

Российский диктатор Владимир Путин находится на перепутье, где, с одной стороны возможно прекращение боевых действий с возможностью сохранить за собой захваченное, а с другой - есть угроза, что такая передышка приведет к стратегическому провалу.

Такое мнение высказал военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен.

По его словам, российская политика все эти годы была во многом оппортунистической, ведь решения принимались не под действием какого-то четкого многолетнего плана, а в зависимости от срочных обстоятельств.

Российское руководство по-прежнему считает, что роль РФ как великого государства под угрозой, ведь после развала Советского Союза другие великие государства якобы лишили Россию многого, что составляло ее величие. В Кремле понимают, что через пару десятков лет РФ может окончательно потерять свой статус великой державы и стать обычным государством.

Это важно для понимания инициированных президентом США Дональдом Трампом переговоров, ведь россияне не согласятся с тем, что ставит под угрозу их статус великого государства, даже если выход из тяжелой войны с захваченными территориями принесет краткосрочную выгоду.

Единственное, что способно удовлетворить Путина во время мирных переговоров – это полный переход Украины под российскую сферу влияния, ведь это критически важно для кремлевской концепции великого государства. Именно поэтому перед переговорами россияне постоянно повторяли тезис об «устранении первоисточников украинского кризиса», под которыми подразумевается суверенитет Украины.

Также россияне боятся давать украинцам и европейцам десять лет мира для подготовки и препятствия планам захвата новых территорий. Это похоронит русскую мечту о величии – и они навсегда останутся в истории как неудачники и только региональная сила.

«Таким образом, Путин сейчас находится на перепутье. С одной стороны, прекращение боевых действий с возможностью сохранить за собой захваченное и дать стране передышку было бы полезно с точки зрения оппортунистической политики. С другой стороны, он опасается, что такая передышка приведет к стратегическому провалу в деле восстановления статуса России – и потому не готов принять вариант мира от Трампа, то есть простое замораживание конфликта по линии фронта», – добавил эксперт.

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