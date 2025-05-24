Популярный белорусский банк посоветовал запастись наличными 24.05.2025, 18:11

1,712

Возможны проблемы с оплатой картами, а также через мобильный и интернет-банкинг.

«Белинвестбанк» предупредил клиентов, что на 26 мая запланировал технологические работы, из-за чего возможны проблемы с оплатой картами в магазинах и не только, а также через мобильный и интернет-банкинг.

Эти работы решили проводить с 08:00 до 23:59 26 мая. В это время, по информации «Белинвестбанка», возможны «краткосрочные перерывы» в работе мобильного и интернет-банкинга для физ- и юрлиц, а также в обслуживании пользователей пластика в магазинах, сервисных центрах, пунктах выдачи наличных, аппаратах самообслуживания, банкоматах.

«Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства», — добавили в банке.

Кстати, техработы на 26 мая запланировал и Белагропромбанк, правда, на другое время — с 00:00 до 07:00. Вот что может быть недоступно в это время для клиентов-физлиц:

• получение выписки со счетов по учету кредитной задолженности,

• погашение кредитной задолженности (в том числе через систему ЕРИП),

• отражение остатков, получение выписки по вкладным (депозитным), текущим счетам,

• пополнение вкладных (депозитных), текущих счетов (в том числе через систему ЕРИП),

• открытие вкладных (депозитных), текущих счетов,

• оформление заявок на выпуск банковской платежной карточки,

• оформление заявок на кредит,

• вход в программный комплекс «Электронная торговая площадка банков»,

• переводы по системе мгновенных платежей.

При досрочном завершении работ пообещали возобновить услуги для клиентов раньше указанного срока. «Приносим извинения за связанные с этим неудобства и предлагаем совершить все важные операции заранее!» — добавили в Белагропромбанке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com