закрыть
24 мая 2025, суббота, 19:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Популярный белорусский банк посоветовал запастись наличными

  • 24.05.2025, 18:11
  • 1,712
Популярный белорусский банк посоветовал запастись наличными

Возможны проблемы с оплатой картами, а также через мобильный и интернет-банкинг.

«Белинвестбанк» предупредил клиентов, что на 26 мая запланировал технологические работы, из-за чего возможны проблемы с оплатой картами в магазинах и не только, а также через мобильный и интернет-банкинг.

Эти работы решили проводить с 08:00 до 23:59 26 мая. В это время, по информации «Белинвестбанка», возможны «краткосрочные перерывы» в работе мобильного и интернет-банкинга для физ- и юрлиц, а также в обслуживании пользователей пластика в магазинах, сервисных центрах, пунктах выдачи наличных, аппаратах самообслуживания, банкоматах.

«Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства», — добавили в банке.

Кстати, техработы на 26 мая запланировал и Белагропромбанк, правда, на другое время — с 00:00 до 07:00. Вот что может быть недоступно в это время для клиентов-физлиц:

• получение выписки со счетов по учету кредитной задолженности,

• погашение кредитной задолженности (в том числе через систему ЕРИП),

• отражение остатков, получение выписки по вкладным (депозитным), текущим счетам,

• пополнение вкладных (депозитных), текущих счетов (в том числе через систему ЕРИП),

• открытие вкладных (депозитных), текущих счетов,

• оформление заявок на выпуск банковской платежной карточки,

• оформление заявок на кредит,

• вход в программный комплекс «Электронная торговая площадка банков»,

• переводы по системе мгновенных платежей.

При досрочном завершении работ пообещали возобновить услуги для клиентов раньше указанного срока. «Приносим извинения за связанные с этим неудобства и предлагаем совершить все важные операции заранее!» — добавили в Белагропромбанке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев