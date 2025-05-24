Популярный белорусский банк посоветовал запастись наличными
- 24.05.2025, 18:11
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Возможны проблемы с оплатой картами, а также через мобильный и интернет-банкинг.
«Белинвестбанк» предупредил клиентов, что на 26 мая запланировал технологические работы, из-за чего возможны проблемы с оплатой картами в магазинах и не только, а также через мобильный и интернет-банкинг.
Эти работы решили проводить с 08:00 до 23:59 26 мая. В это время, по информации «Белинвестбанка», возможны «краткосрочные перерывы» в работе мобильного и интернет-банкинга для физ- и юрлиц, а также в обслуживании пользователей пластика в магазинах, сервисных центрах, пунктах выдачи наличных, аппаратах самообслуживания, банкоматах.
«Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства», — добавили в банке.
Кстати, техработы на 26 мая запланировал и Белагропромбанк, правда, на другое время — с 00:00 до 07:00. Вот что может быть недоступно в это время для клиентов-физлиц:
• получение выписки со счетов по учету кредитной задолженности,
• погашение кредитной задолженности (в том числе через систему ЕРИП),
• отражение остатков, получение выписки по вкладным (депозитным), текущим счетам,
• пополнение вкладных (депозитных), текущих счетов (в том числе через систему ЕРИП),
• открытие вкладных (депозитных), текущих счетов,
• оформление заявок на выпуск банковской платежной карточки,
• оформление заявок на кредит,
• вход в программный комплекс «Электронная торговая площадка банков»,
• переводы по системе мгновенных платежей.
При досрочном завершении работ пообещали возобновить услуги для клиентов раньше указанного срока. «Приносим извинения за связанные с этим неудобства и предлагаем совершить все важные операции заранее!» — добавили в Белагропромбанке.