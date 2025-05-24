Российское судно атаковали возле Мозамбика 6 24.05.2025, 18:26

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На него напали два неизвестных судна.

Правительство Мозамбика заявило о начале расследования предполагаемого нападения на российское океанографическое судно «Атлантида», которое произошло 10 мая у северного побережья страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Club of Mozambique.

«В настоящее время расследование продолжается, и как только будут конкретные результаты и мы подтвердим, что на самом деле произошло, правительство, с полной прозрачностью, предоставит разъяснения общественности и международному сообществу», - заявил представитель правительства Иносенсио Имписса.

Речь идет о вероятном нападении на российское судно, что подтвердил 16 мая официальный источник в посольстве России в Мапуту.

По словам источника, 62-метровое судно, проводившее морские исследовательские работы, возвращалось в порт Мапуту, когда около 15:00 по местному времени 10 мая на него было совершено нападение более чем в трех милях от побережья острова Тамбузи в архипелаге Киримбас.

«На него напали два неизвестных судна, которые не выходили на контакт с кораблем, но открыли по нему огонь», - пояснил источник.

Имписса в свою очередь заявил журналистам, что правительство еще не получило официального уведомления от посольства России относительно инцидента, но добавил, что Мозамбик уже расследует возможное нападение, заявив, что он «предан» безопасности в своих территориальных водах.

«Силы обороны и безопасности уже внимательно следят за информацией, публикуемой и транслируемой через СМИ, и начали расследование, чтобы с максимальной тщательностью определить правдивость фактов нападения и обстоятельств», - сказал Имписса.

Он также уточнил, что Мозамбик относится к этому делу «серьезно и осторожно».

Местные источники уже связывают этот инцидент с атаками террористических групп, действующих в этом регионе. Если это подтвердится, это будет первый случай такого рода.

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