закрыть
24 мая 2025, суббота, 19:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российское судно атаковали возле Мозамбика

6
  • 24.05.2025, 18:26
  • 3,090
Российское судно атаковали возле Мозамбика

На него напали два неизвестных судна.

Правительство Мозамбика заявило о начале расследования предполагаемого нападения на российское океанографическое судно «Атлантида», которое произошло 10 мая у северного побережья страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Club of Mozambique.

«В настоящее время расследование продолжается, и как только будут конкретные результаты и мы подтвердим, что на самом деле произошло, правительство, с полной прозрачностью, предоставит разъяснения общественности и международному сообществу», - заявил представитель правительства Иносенсио Имписса.

Речь идет о вероятном нападении на российское судно, что подтвердил 16 мая официальный источник в посольстве России в Мапуту.

По словам источника, 62-метровое судно, проводившее морские исследовательские работы, возвращалось в порт Мапуту, когда около 15:00 по местному времени 10 мая на него было совершено нападение более чем в трех милях от побережья острова Тамбузи в архипелаге Киримбас.

«На него напали два неизвестных судна, которые не выходили на контакт с кораблем, но открыли по нему огонь», - пояснил источник.

Имписса в свою очередь заявил журналистам, что правительство еще не получило официального уведомления от посольства России относительно инцидента, но добавил, что Мозамбик уже расследует возможное нападение, заявив, что он «предан» безопасности в своих территориальных водах.

«Силы обороны и безопасности уже внимательно следят за информацией, публикуемой и транслируемой через СМИ, и начали расследование, чтобы с максимальной тщательностью определить правдивость фактов нападения и обстоятельств», - сказал Имписса.

Он также уточнил, что Мозамбик относится к этому делу «серьезно и осторожно».

Местные источники уже связывают этот инцидент с атаками террористических групп, действующих в этом регионе. Если это подтвердится, это будет первый случай такого рода.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев